Pikakommentti: Synkät luvut työmarkkinoilta helmikuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli helmikuussa 64 000 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 71,4 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 9,1 %.

”Luvut ovat synkät. Työllisten määrän lasku oli todella suuri, ja työttömyysasteen trendi nousi kaksi kymmenystä tammikuusta”, Busk sanoo.

Kehityksen taustalla on se, että julkisen sektorin työllisyys laskee selvästi. Yksityisen sektorin tilanne on pysynyt melko vakaana, mutta sielläkään ei vielä kasvua näy.

Erityisesti naisten työllisyys on laskenut, mikä johtuu etenkin julkisen sektorin, kuten valtion ja hyvinvointialueiden, säästöistä. Työllisiä miehiä oli 7 000 vähemmän ja työllisiä naisia 58 000 vähemmän kuin 2024 helmikuussa.

Myös pitkäaikaistyöttömyys on edelleen noussut ja tavoittanut jo korona-ajan lukemat. Tilastojen ainoa valopilkku on työikäisen väestön määrä, joka on kasvanut vielä hieman.