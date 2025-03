Kreate vahvistaa organisaatiotansa Ruotsissa – laajentuminen uusiin rakentamislajeihin käynnistynyt

Kreate urakoi 58 miljoonalla eurolla Helsinki–Riihimäki-ratahankkeella – Uusin urakkasopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 13.3.2025 13:01:34 EET | Tiedote

Kreate on rakentanut kuutta urakkaa Helsinki-Riihimäki-ratahankkeella. Ensimmäiset kolme urakkaa ovat jo valmistuneet, ja kolmen osalta työt ovat vielä käynnissä. Viimeisin noin kahden miljoonan euron urakkasopimus allekirjoitettiin Väyläviraston kanssa maaliskuun alussa. Kreaten monipuolinen infraosaaminen on saatu hyödynnettyä täysimittaisesti Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella: toteutuksessa on hyödynnetty yhtiön koko infran kirjo ratarakentamisesta turvalaite- ja sähkörataosaamiseen sekä väylä-, silta- ja pohjarakentamisesta kiertotalouteen. Kuuden urakan yhteenlaskettu arvo on noin 58 miljoonaa euroa.