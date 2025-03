Helmikuussa työttömiä vuodentakaista enemmän

Työttömyys lisääntynyt Lapissa 25.2.2025 08:42:53 EET | Tiedote

Lapissa työttömien määrä lisääntyi tammikuussa. Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 8610, joista lomautettuja lähes 1110. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluihin osallistuvien määrän lasku jatkui tammikuussa ja tällä on yhteys työttömyyden kasvuun Lapissa. Työttömyyden alueelliset erot ovat Lapissa yhä huomattavia. Eniten työttömyys on kasvanut alle 30-vuotiaiden ikäryhmissä. Lapin työllisyystilanne on kuitenkin yhä koko maahan verrattuna parempi.