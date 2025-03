Apollon uudet kohteet Italiassa

Apollon teettämän tutkimuksen mukaan Italia sijoittuu halutuimpien lomakohteiden listalla sijalle kolme heti kestosuosikkien Kreikan ja Espanjan jälkeen. Uusien kohteiden myötä Apollon tarjontaan Italiassa kuuluu jo 10 ainutlaatuista matkakohdetta suurkaupungeista tunnelmallisiin postikorttimaisiin pikkukyliin ja vaikuttaviin italialaisiin Alppeihin.

-Italia on ehdottomasti nautiskelijoiden unelmamaa. Maa tarjoaa loistavan yhdistelmän hienoja rantoja, historiallisia kaupunkikohteita, erittäin laadukasta gastronomiaa kulttuuria unohtamatta. Italiaan on helppo rakastua ja moni haluaa palata sinne uudestaan. On mahtavaa, että matkavalikoimamme täydentyy näillä upeilla kohteilla”, sanoo Apollomatkojen PR vastaava, Satu Kontulainen.

Puglian aito viehätys

Adrianmeren ja Joonianmeren syleilyssä sijaitseva Puglia aiheuttaa jo pelkästään kuvien perusteella vau-efektin. Jylhät kalliot yhdistettynä pieniin suojaisiin poukamiin ja valkoisiksi kalkittuihin kyliin tekevät lähtemättömän vaikutuksen. Paikallisuus näkyy gastronomiassa ja ravintolassa lautaselle päätyy usein tuore merenelävä tai käsintehty pasta.

Rannikon kalliot kutsuvat retkeilemään ja alueen luonto tarjoaakin mahtavia patikointireittejä. Reittejä värittävät toisaalta rauhallisen maaseudun oliivilehdot ja toisaalla taas lumoavat näkymät kimaltavalle Adrianmerelle.

-Olitpa sitten rantalomailija, ruokaharrastaja tai historian ja kulttuurin ystävä, on Puglia juuri oikea valinta lomakohteeksi. Kaikki lomatoiveet täyttyvät tässä upeassa paikassa, joka kiteyttää aidon ”dolce-vita” -elämäntavan. Sen vietäväksi pitää vain heittäytyä”, Kontulainen kertoo.

Pugliassa Apollo tarjoaa hotelleja sekö Adrianmeren, että Joonianmeren rannikolla.

Välimerta parhaimmillaan Amalfin rannikolla

Amalfin rannikon maine Italian yhtenä halutuimmista matkakohteista on perusteltu. Värikkäät kylät ja turkoosinsininen merimaisema hurmaavat kävijän. Idylliset kaupungit, kuten Positano, Sorrento, Amalfi ja Ravello ovat ehdottomasti näkemisen arvoisia. Rauhallinen alkuillan kävely näiden suloisten kaupunkien kujilla saa ajantajun katoamaan. Rantapromenadien varrella pimenevä ilta saa ravintolaelämän heräämään samaan aikaan, kun aurinko laskee meren taa. Lasillinen raikasta Limoncelloa ennen illallista ei ole ollenkaan huono ajatus.

-Amalfin rannikkolla on todella paljon nähtävää ja koettavaa. Voit nauttia paikallisuudesta hitaasti edeten. Voit myös hypätä junaan ja seikkailla kaupunkien välillä. Eikä hurmaava Caprin saarikaan ole kaukana. Se on loistava päiväretkikohde. Laadukas lomilla ehdoilla onnistuu Amalfin rannikolla loistavasti”, Kontulainen lisää.