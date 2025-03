Kauniissa rakkausrunokokoelmassa suositun runoilijapariskunnan samaistuttavat runot asettuvat vuoropuheluun

"Uskomme ihmissuhteeseen, jossa on tilaa olla kesken ja jossa rakkaus otetaan vastaan kokonaisena. Haluamme antaa tilaa myös vaikeille tunteille, kuten nähdyksi tulemisen ja menettämisen pelolle”, Instagramissa suosioon ampaisseet helsinkiläiset Susanna Jussila ja Ilari Torsti kommentoivat.

Rakkaus voi olla samaan aikaan arkista ja jotain, mikä kohottaa arjen yläpuolelle. Sellaista, mikä joskus saa ärsyyntymään ja toisena hetkenä huokaisemaan syvempään kuin koskaan. Rakkaudessa myös sielun syvimmät säröt voivat tulla kohdatuiksi.

Susanna Jussilan SIELUN SOPUKOITA- ja Ilari Torstin RAKKAUSRUNO VIIKOSSA -nimillä tunnetut runot ovat inspiroineet kymmeniätuhansia seuraajia Instagramissa.

Kiitos, että rakastat minua silti –kirjan herkät runot muistuttavat siitä, mikä elämässä on kaikkein tärkeintä, ja tarjoavat lohdullisia ajatuksia myös heille, joita rakkaus on satuttanut. Teoksen sivuilta moni voi löytää itsensä, läheisensä ja ne tärkeät sanat, joilla kurottaa kohti.

Susanna Jussila (YTM, FM) on runoilija, väitöskirjatutkija ja hyvinvointivalmentaja, jolle rakkaus on maailman kaunein ja pelottavin asia. Susannalta on aiemmin julkaistu yli 5000 kappaletta myynyt runokirja Sielun sopukoita – Voit olla säröillä ja silti säihkyä (Otava 2022).

Ilari Torsti (KM) on runoilija, ihmisarvotyön asiantuntija ja valmentaja, jonka elämäntehtävä on rakastaa. Ilari on modernin miehuuden ja herkkyyden puolestapuhuja, jonka mielestä sukupuoliroolit on tehty rikottaviksi.

Yhdeksän vuotta yhtä pitänyt pariskunta asuu Töölössä. He antavat mielellään haastatteluja liittyen inhimilliseen rakkauteen, runouteen ja kirjan teemoihin.

Jos olisit ehjä,

niin mistä

kaikki rakkaus

pääsisi sisään?

# I L A R I T O R S T I

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi