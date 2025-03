Harrastustoiminnassa ansioituneita nuoria palkitaan 4H-stipendeillä

Stipendit jakavat maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, 4H-säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Pesonen, 4H-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen 4H-liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Marko Kilpi, Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski, Metsämiesten säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Juha Mäkinen ja POP Pankin toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

4H-säätiön valtakunnallisista nuorisostipendeistä suurin on 1000 euron arvoinen Eeno Pusa -stipendi, jonka saa Rasmus Ahola Länsi-Saimaan 4H-yhdistyksestä. 18-vuotias Ahola on ollut mukana 4H-toiminnassa yli puolet elämästään ja ansioitunut erityisesti ohjaajana, nuorten kouluttajana, luottamustehtävissä sekä 4H-yrittäjänä.

Stipendit saavat nuoret ovat olleet mukana 4H-toiminnassa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. 4H-säätiö myöntää stipendejä nuorten lisäksi muun muassa vuoden luottamushenkilölle, vapaaehtoisohjaajalle sekä toimihenkilölle.

4H-yhdistykset lähettivät lähes 100 stipendihakemusta. Säätiön hallitus osoittaa suurta arvostusta myös niille ehdokkaille, joille tällä kertaa stipendiä ei ollut mahdollista myöntää. Säätiö myönsi 14 valtakunnallista stipendiä. Alueellisia ja maakunnallisia stipendejä säätiö myönsi 37. Ne luovutetaan erikseen paikallisissa tilaisuuksissa. Lista kaikista stipendiaateista on tiedotteen lopussa.

Eeno Pusan stipendi, valtakunnalliset stipendit, metsästipendi, toimihenkilöstipendi, vapaaehtoisstipendi, luottamushenkilöstipendi, nuorten työllistämisen stipendi sekä ruokakasvatuksen edistämisstipendi luovutetaan Helsingissä Valtioneuvoston juhlahuoneistossa (Eteläesplanadi 6) tiistaina 1.4.2024 kello 14.30 alkaen järjestettävässä stipendijuhlassa.

Tilaisuudessa luovutetaan myös Vuoden 4H-yritys- ja Vuoden 4H-kerho -kilpailun voittajien palkinnot. Ensimmäistä kertaa jaetulla 4H Tulevaisuuden teko -tunnustuksella palkittiin lisäksi 4H-järjestön pitkäaikaisia kumppaneita, jotka ovat merkittävästi edistäneet lasten ja nuorten 4H-harrastusta. Tunnustus myönnettiin Saastamoisen Säätiölle, Suomen Metsäsäätiölle, Yksityisyrittäjäin Säätiölle, Yara Suomelle, Metsä Groupille, K-ryhmälle, Potwell Oy:lle ja Metsämiesten Säätiölle.

Merkittävä Eeno Pusan stipendi Länsi-Saimaan 4H-yhdistyksen Rasmus Aholalle



18-vuotias Rasmus Ahola on ollut mukana 4H:ssa yli puolet elämästään. Rasmus on aloittanut 4H-harrastuksen Jurvalan 4H-kerhossa vuonna 2015. Sittemmin hän on kouluttautunut kerhon- ja leirinohjaajaksi, toiminut kerho- ja leiriohjaajana ja kokemuksen karttuessa kouluttanut myös muita nuoria ohjaajiksi.

Vuonna 2021 Rasmus perusti ystävänsä kanssa 4H-yrityksen Escape Luumäki. Yritys tekee pakopelejä ja pyörittää pakopelihuonetta Luumäellä. Rasmus on innostanut muita nuoria 4H-yrittäjyyteen 4H-yrityskursseilla sekä yrityslähettiläänä kouluilla ja messuilla. Kokemus 4H-yrittäjänä on luonut hyvä pohjan Rasmuksen liiketalouden opinnoille.

Rasmuksella on myös useita luottamustehtäviä. Hän edustaa 4H-yhdistystä nuorisovaltuustossa ja toimii nuvan varapuheenjohtajana, ja on mukana paikallisen Leaderin nuorisoryhmässä päättämässä nuorille suunnatusta rahoituksesta.

”Oma polkuni 4H:ssa alkoi kerhoista, jotka opettivat, kuinka tärkeitä ovat yhdessä tekeminen, oppiminen ja uskaltaminen. Ensimmäiset askeleet työelämässäni otin 4H:n tarjoamien kesätöiden ja kerhonohjaustehtävien kautta. Myöhemmin yrittäjyys vei minut mukanaan: perustin oman yrityksen 14-vuotiaana ja toimin yhä yrittäjänä. Yrittäjänä olen saanut kokea sen, kuinka oma intohimo voi kasvaa työksi, joka tuo iloa myös muille. Kaikki tämä kertoo siitä, miten tärkeää 4H:n toiminta on: se ei ole vain harrastus, vaan se antaa nuorille työkaluja, kokemuksia ja rohkeutta tulevaisuutta varten”, Rasmus kertoo stipendiaatin kiitospuheessaan.

Voit lukea Rasmus Aholan puheen kokonaisuudessaan 4h.fi-sivustolta.



Media tervetullut stipenditilaisuuteen, kuvat käytössä seuraavana aamuna



Valtioneuvoston juhlahuoneistossa järjestettävässä tilaisuudessa otetaan ryhmäkuva kaikista valtakunnallisten stipendien saajista sekä muita tilannekuvia. Kuvat ovat median käytössä keskiviikkona 2.4. klo 8.00. Kuvapankki on osoitteessa: http://suomen4hliitto.kuvat.fi/.

Mikäli median edustajia haluaa tulla paikan päälle stipenditilaisuuteen, pyydämme olemaan yhteydessä 4H:n viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäriin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään perjantaina 28.3., mari.poyhtari@4h.fi, 044 783 0307.





Stipendejä myönnettiin seuraavasti:

Eeno Pusan 4H-stipendi à 1 000 €

Rasmus Ahola, Länsi-Saimaan 4H-yhdistys



Kuusi valtakunnallista stipendiä à 500 €

Elias Aitto-oja, Haapajärven 4H-yhdistys

Rianna Harjunen, Pieksämäen seudun 4H-yhdistys

Mila Huhtamella, Tervolan 4H-yhdistys

Emma Saarela, Sastamalan 4H-yhdistys

Anni Sohlsten, Tuusulan 4H-yhdistys

Ellen Tuppurainen, Kontiolahden 4H-yhdistys



Kahdeksantoista alueellista 4H-stipendiä à 350 €

Emilia Halt, Liedon 4H-yhdistys

Aino Jalkanen, Hankasalmen 4H-yhdistys

Lauri Karjalainen, Mäntyharjun 4H-yhdistys

Teea Kulmala, Loimaan 4H-yhdistys

Miisa Kytölä, Padasjoen 4H-yhdistys

Sanni Lappeteläinen, Paltamon 4H-yhdistys

Safira Lehtimäki, Härkätien 4H-yhdistys

Usva Paajanen, Lahden 4H-yhdistys

Sonja Pehkonen, Pyhäjoen 4H-yhdistys

Suoma Puurunen, Lapinlahden 4H-yhdistys

Saara Rahijärvi, Helsingin 4H-yhdistys

Aarni Sirkiä, Kittilän 4H-yhdistys

Juho Snicker, Pielisen 4H-yhdistys

Iina Strömsund, Evijärven 4H-yhdistys

Adele Tiirola, Tyrnävän 4H-yhdistys

Jannika Toikka, Länsi-Saimaan 4H-yhdistys

Kia Vauhkonen, Kaakonkulman 4H-yhdistys

Jesse-Kasperi Vähäkangas, Hailuodon 4H-yhdistys



Kaksi Maaherra Eino Paloveden 4H-stipendiä à 350 €

Khaing Mar Ny, Jyvässeudun 4H-yhdistys

Aino Saaranen, Viitasaaren 4H-yhdistys



Yksi Pohjois-Savon 4H-stipendi à 350 €

Lotta Turunen, Lapinlahden 4H-yhdistys



Yksi Hämeen 4H-stipendi à 200 €

Hetastiina Hursti, Ruoveden 4H-yhdistys



Kaksi Lapin 4H-stipendiä à 350 €

Enna Kupari, Tervolan 4H-yhdistys

Laura Lompolojärvi, Kolarin 4H-yhdistys



Kaksi Varsinais-Suomen 4H-stipendiä à 350 €

Nea Arvo, Turun 4H-yhdistys

Anni Salomaa, Salon 4H-yhdistys



Viisi Pohjois-Pohjanmaan 4H-stipendiä à 150 €

Matilda Alanen, Muhoksen 4H-yhdistys

Nelli Kemi, Oulun 4H-yhdistys

Matilda Malinen, Pyhäjoen 4H-yhdistys

Roosa Pulkkanen, Limingan 4H-yhdistys

Tomi Pyykkö, Tyrnävän 4H-yhdistys



Neljä Keski-Pohjanmaan 4H-stipendiä à 200 €

Senja Heikkilä, Kälviän 4H-yhdistys

Karoliina Huuskonen, Reisjärven 4H-yhdistys

Anniina Miekkoja, Kälviän 4H-yhdistys

Oskari Pajunpää, Kokkolan 4H-yhdistys



Kaksi Satakunnan 4H-stipendiä à 350 €

Anna Saarela, Sastamalan 4H-yhdistys

Suvi Saarela, Sastamalan 4H-yhdistys



Ruokakasvatuksen edistämisstipendi 500 €

Hankasalmen 4H-yhdistys



Nuorten työllistämisen stipendi 500 €

Kuopion 4H-yhdistys



Lemmikkieläinharrastusstipendi 500 €

Aino Ylä-Ajos, Ruoveden 4H-yhdistys



Metsämiesten Säätiön Metsästipendi 750 €

Anton Nissinen, Äänekosken 4H-yhdistys



Vuoden 4H-vapaaehtoisohjaaja-stipendi 500 €

Raili Selinheimo, Maskun-Ruskon-Vahdon 4H-yhdistys



Vuoden 4H-luottamushenkilö-stipendi 500 €

Karoliina Kärkäs, Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys



Vuoden 4H-toimihenkilö-stipendi 500 €