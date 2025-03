Aina ei tarvita leikkaussalia – merkittävä osa Taysin käsikirurgisista operaatioista tehdään toimenpidehuoneissa

Taysissa tehdään vuosittain noin 2700 käsikirurgista toimenpidettä, joista jopa kolmasosa tehdään toimenpidehuoneessa. Käsikirurgiset toimenpiteet asettuvat suuruudeltaan ääripäihin.

– Toisessa ääripäässä ovat koko päivän kestävät sormien takaisinistutukset, olkahermopunosvammaleikkaukset ja synnynnäisten poikkeavuuksien vuoksi tehdyt leikkaukset, jotka on kansallisesti keskitetty Taysiin ja HUSiin. Toisessa ääripäässä ovat esimerkiksi hyvin suoraviivaiset, nopeat ja yleiset hermopinteiden vapautusleikkaukset, vs. ylilääkäri Camilla Hellevuo kertoo.

Näitä kevyemmän ääripään toimenpiteitä tehdään Taysissa nykyisin entistä enemmän toimenpidehuoneissa leikkaussalien sijaan. Kun toimenpide tehdään toimenpidehuoneessa paikallispuudutuksessa, ei potilaan tarvitse edes vaihtaa omia vaatteita sairaalan vaatteisiin.

Toimenpidehuone on saanut potilailta kiitosta. Kun leikkaussalia ei tarvita, on myös jännitystä vähemmän ja toipuminen ilman nukutusta tai laajaa puudutusta on nopeampaa. Kotiin pääsee lähtemään heti toimenpiteen jälkeen.

Hiottu rannekanavaoireyhtymän hoitopolku säästää resursseja ja mahdollistaa hoitoon pääsyn entistä nopeammin

Tampereen yliopistollisen sairaalan käsikirurgisten potilaiden hoitoa on kehitetty viimeisten vuosien aikana myös toimenpidehuoneen ja leikkaussalin ulkopuolella.

Hoidon oikea-aikaisuutta on lisännyt erityisesti läheteprosessin kehittäminen. Koska sosiaali- ja terveysasemien sekä työterveyden lääkäreiden laatimien lähetteiden laatu on jatkuvasti parantunut, voivat Taysin kirurgit tehdä potilaalle leikkauspäätöksen joissakin yleisissä ja selkeissä tapauksissa jopa ilman leikkausta edeltävää käyntiä vastaanotolla, jos tarvittavat edeltävät tutkimukset on tehty jo perusterveydenhuollossa. Tällöin potilaaseen ollaan yhteydessä puhelimitse tai digitaalisesti.

Muutama vuosi sitten rannekanavapinteen hoitopolku vietiin digitaaliseen muotoon, mikä on sujuvoittanut hoitoa entisestään. Digitaalisella hoitopolulla potilaat saavat kattavan ohjauksen ennen toimenpidettä.

– Digitaalisella TaysPolku-hoitopolulla potilas pystyy esimerkiksi itse täydentämään oiretietojaan ennen leikkausta. Lievemmissä tilanteissa potilas saa TaysPolun kautta ohjeet leikkauksettomaan hoitoon. Hoitovaste tulee arvioitavaksi ja niissä tapauksissa, joissa leikkaus on ainoa oireen poistava hoitomuoto, leikkaus ohjelmoidaan TaysPolun kautta, kertoo Hellevuo.

–Toimenpidehuoneen käytön ja hoitopolun kehittämisen myötä keskimääräinen odotusaika toimenpidepäätöksestä rannekanavaleikkaukseen pääsyyn on laskenut viimeisen kahdeksan vuoden aikana seitsemästä viikosta noin neljään viikkoon, Hellevuo kertoo.

Ennen kuin hoitopolkua lähdettiin viitisen vuotta sitten kehittämään, tehtiin rannekanava-avauksia päivässä viisi tai kuusi. Kehittämisen tulokset ovat vaikuttavia, sillä samat resurssit riittävät nykyisin kymmeneen päivittäiseen leikkaukseen.

– Lähetteiden laadun parantamisen, puhelinvastaanottojen ja digitaalisen hoitopolun käyttöönoton ja toimenpidehuoneen hyödyntämisen seurauksena yksittäisen rannekanavaoireyhtymäpotilaan hoitokokonaisuuteen käytettävät resurssit ovat vähentyneet merkittävästi. Siksi Taysin käsikirurgit pystyvät nyt hoitamaan enemmän rannekanavaoireyhtymäpotilaita lyhyemmällä odotusajalla ja myös alhaisemmilla kustannuksilla kuin aikaisemmin, Hellevuo jatkaa.

TaysPolku on juuri laajentunut koskemaan kaikkia käsikirurgia leikkauspotilaita. Kun leikkauspäätös on vastaanotolla tehty, saa potilas halutessaan leikkausta edeltävät ja leikkausten jälkeiset ohjeet sekä oirekyselyt digitaalisessa muodossa. Tämä parantaa potilaan saamaa informaatiota ja mahdollistaa muun muassa ohjevideoiden hyödyntämisen jatkokuntoutuksessa. TaysPolun käytön vakiintumisen myötä oletetaan potilaiden neuvontapuheluiden määrän vähenevän ja aikaa säästyvän potilaiden vastaanottotoimintaan.