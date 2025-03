Asuntomarkkinoilla merkkejä piristymisestä – Fivan päätös pitää asuntolainakatto ja pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan tukee tätä kehitystä

Finanssiala ry (FA) pitää perusteltuna Finanssivalvonnan (Fiva) päätöstä pitää asuntolainakatto ja pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan. Viime vuosina Suomen makrovakauspolitiikka on kiristynyt useaan kertaan. Fivan päätöksillä pankkien lisäpääomavaatimuksia on nostettu ja asuntoluotonhakijoille on asetettu enimmäisvelanhoitorasitetta koskeva suositus.

Talouden taantumasta huolimatta viime vuoden jälkipuolella Suomen asuntomarkkinoilla nähtiin merkkejä piristymisestä ja kehitys näyttää jatkuneen alkuvuonna 2025. Vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet, ja asuntohintojen lasku näyttäisi päättyneen.

”Finanssiala ry:n maaliskuun alussa julkaiseman Pankkibarometrin mukaan pankkien odotukset sekä kotitalouksien että yritysten lainanottohalukkuudesta ovat nousussa. Toteutuessaan tämä olisi hyvä uutinen talouskasvun kannalta. Makrovakauspolitiikan pitäminen ennallaan osaltaan tukee talouden ja asuntomarkkinoiden orastavaa piristymistä”, sanoo FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Vaikka eräät talouden kehitystä kuvaavat indikaattorit ja tuoreet talousennusteet viittaavat kasvun elpymiseen tämän vuoden mittaan, muun muassa geopolitiikkaa koskeva suuri epävarmuus varjostaa yhä talouden näkymiä. Näissä oloissa on tärkeää, että maamme pankkisektorin vakavaraisuus on vahva ja kannattavuus erittäin hyvä.

”Ongelmaluotot ja luottotappiot ovat Suomessa Euroopan matalimpien joukossa. EKP:n rahapolitiikka on edelleen Suomen talouden tarpeisiin nähden tiukanpuoleista, ja samaan aikaan finanssipolitiikassa on tehty merkittäviä säästöpäätöksiä. Näissä oloissa on perusteltua, ettei makrovakauspolitiikalla lisätä talouspolitiikan kireyttä.”

