Tampereen yliopistosta valmistuu 135 uutta lääkäriä

Lääkäripulasta puhutaan nyt paljon. Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani Seppo Parkkila kertoo, että lääkärikoulutusta on lisätty viime vuosien aikana merkittävästi Suomessa.

– Tällä hetkellä koulutettavia on lääketieteellisissä tiedekunnissa enemmän kuin koskaan ennen. Seuraamme tilannetta tarkasti sekä lääkärien peruskoulutuksen että erikoislääkärikoulutuksen näkökulmasta. Hyvinvointialueuudistuksen vakiintuminen tulee lähivuosina näyttämään paremmin, millaisia koulutustarpeita on.

Lääkärikoulutus vaatii paljon resursseja ja osaamista. Parkkila huomauttaakin, että lukumäärä ei ole ainoa huomioitava asia, vaan myös koulutuksen laatuun täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

– Haluamme kaikki hyviä lääkäreitä, Parkkila muistuttaa.

Pirhan vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo kertoo, että Pirkanmaalla on tällä hetkellä kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvin lääkäreitä, mutta he eivät jakaudu alueelle tasapuolisesti. Tietyillä erikoisaloilla yksityissektori myös vie lääkäreitä julkiselta puolelta.

Lääkäreiden määrän kannalta vaikeita erikoisaloja ovat Rainesalon arvion mukaan ainakin psykiatriset alat, keuhkosairaudet, neurologia ja fysiatria.

– Erikoistumisoikeuksia jaettaessa Tampereen yliopisto menestyy hyvin muihin yliopistoihin verrattuna. Esimerkiksi sisätautien erikoisalojen opinto-oikeudet on saatu suunnitellusti jaettua, vaikka ala on valtakunnallisesti haastava. Tampereen yliopisto ja TAYS onnistuvat houkuttelemaan nuoria lääkäreitä erikoistumaan, mikä vahvistaa tulevaisuuden erikoislääkäritilannettakin, Rainesalo kertoo.

Pirkanmaalla vähän alle 50 prosenttia terveyskeskuslääkäreistä on tällä hetkellä yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Rainesalon mukaan luvun pitäisi olla 70 prosenttia, jotta osaaminen olisi riittävä ja hoidon jatkuvuus saadaan turvattua.

Unelma-ammatti saavutettu

Perjantaina valmistuvan Emil Taipaluksen päällimmäisenä tunteena on riemuisa kiitollisuus. Useiden kouluvuosien ja eri oppiasteiden jälkeen edessä on valmistuminen ammattiin, joka on ollut selkeä unelma-ammatti jo pitkään. Samalla mukana kulkee lievä hölmistynyt vivahde, koska todellisuuteen ei ole vielä täysin orientoitunut.

– Olen kiitollinen siitä avusta ja opetuksesta, mitä yliopisto, ystävät, perhe ja muut matkalla mukana olleet ovat osaltaan antaneet. Opiskeluista jää mieleen paljon erilaisia hilpeitä hetkiä niin opintojen kuin vapaa-ajan puolelta. Suurimpana mieleen jää kuitenkin kokemus yhteisöstä, jossa olemme nyt tiiviisti viettäneet aikaa viimeiset kuusi vuotta, Taipalus sanoo.

Taipalus aloittaa valmistumisensa jälkeen työt terveyskeskuslääkärinä Sastamalassa. Samalla hän aloittaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen.

– Pitkän tähtäimen tavoitteeni on pätevöityä erikoislääkäriksi ja tehdä myös tutkimusta. Haluaisin käydä tutustumassa sairaalamaailmassa eri erikoisaloihin ja ohjautua näin itselleni sopivalle alalle. Tällä hetkellä uskoisin, että minusta tulee lastenlääkäri.

Nyt valmistuva vuosikurssi on ensimmäinen, joka on suorittanut opintonsa kokonaan uudessa Tampereen yliopistossa. Matkalle onkin Taipaluksen mukaan sattunut kaikenlaista kehitystä, myllerrystä ja globaaliakin haastetta.

– Näistä kaikista on kuitenkin hienosti päästy eteenpäin ja kasvettu matkan varrella. Kiitokset Tampereen yliopistolle!

Perjantain juhlassa tervehdyssanat lausuva Seppo Parkkila onnittelee lämpimästi uusia lääkäreitä merkittävästä saavutuksesta.

– Olette valmistuneet alalle, jossa on hyvin monenlaisia mahdollisuuksia. Lääkärin kouluttautuminen ei pääty siihen, että valmistuu lääketieteen lisensiaatiksi, vaan sen on elinikäinen matka lääketieteen ihmeelliseen maailmaan, Parkkila sanoo.