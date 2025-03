Kangasalan säästötoimet tepsivät: talous kääntyi miinukselta plussalle

Kangasalan ripeä kasvu jatkuu: väkiluku ylitti 34 000 asukkaan rajan 25.2.2025 08:14:02 EET | Tiedote

Kangasalan kaupungin väkiluku kasvoi tammikuussa jo yli 34 000 asukkaaseen. Uusi ennakkotieto väkiluvusta on Tilastokeskuksen mukaan 34 043. Väkiluvun kasvu on merkki Kangasalan kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun erittäin hyvästä veto- ja pitovoimasta sekä yhteistyöstä. Kangasalan suurimmat muuttovirrat syntyvät Tampereen ja Kangasalan välille. Samalla kun muuttovirtojen määrä on vuosittain kasvanut Suomessa ja Pirkanmaalla, myös pendelöinti eli työmatkaliikenteen määrä on kasvanut. - Kangasala lukeutuu koko maan 308 kunnan top-10 kuntien joukkoon kuntien välisessä nettomuutossa. Samalla listalla on kaupunkiseudulta myös Tampere, Nokia ja Pirkkala, kertoo kehitysjohtaja Juuso Heinisuo. Myös tuoreesti julkaistussa alueiden elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa kuvaavassa EVP-indeksissä Kangasala sijoittui 25 000–49 999 asukkaan kuntien kokoluokassa TOP 10-kuntien joukkoon sijalle 7. ja samalla Pirkanmaan kuntien kärkeen. Kasvua tukevaa kaupunkikehittämistä Nykyisen suuruinen hallittu