Lapsiuhritutkimus selvittää lasten kokemaa väkivaltaa

Lapsiuhritutkimus on kansallisesti edustava kyselytutkimus, joka kartoittaa lasten ja nuorten kokemuksia väkivallasta, uhkailusta ja kiusaamisesta eri elämänalueilla. Väkivalta kattaa esimerkiksi perheessä ja yleisillä paikoilla koetun väkivallan sekä internetissä kohdatun häirinnän ja väkivallan.

Tutkimus tuo tärkeää tietoa esimerkiksi nuorisorikollisuuden kehityksestä uhrien näkökulmasta.

Edellinen tutkimus toteutettiin vuonna 2022 (sitä edeltävät vuosina 2013 ja 2008), jolloin siihen osallistui noin 6 800 suomen- ja ruotsinkielistä kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista Manner-Suomesta ja Ahvenanmaalta. Keskeisimpinä tuloksina raportoitiin perheväkivallan ja seksuaaliväkivallan yleistymisestä. Sen sijaan lapset ja nuoret raportoivat kokevansa kodin ulkopuolisen turvallisuuden parantuneen vuodesta 2013.

– Lapsiuhritutkimus on ainoa kansallinen kysely, joka selvittää näin laajassa mittakaavassa lasten ja nuorten väkivaltakokemuksia. Säännöllisin väliajoin toteuttava tutkimus antaa meille myös tärkeää tietoa uhrikokemusten ajallisista muutoksista. Edellinen kyselykerta osui koronakriisin loppuun ja nyt onkin äärimmäisen mielenkiintoista nähdä mikä on kehityksen suunta, Lapsiuhritutkimuksesta vastaava tutkija Laura Mielityinen toteaa.

Vastaukset ovat entistä tärkeämpiä – tietoa myös hyvinvointialueille

Viime aikoina kansalliset kyselyt ovat kohdanneet haasteita, sillä koulujen kyselypaine on kasvanut ja yhä useampi koulu kieltäytyy osallistumasta tutkimuksiin. Tällä kertaa otos on aiempia vuosia isompi, jotta vastaajia saadaan riittävästi. Lisäksi kansallisista kyselyistä vastaavat tutkijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kyselyjen tasapainottamiseksi niin, että esimerkiksi kouluterveyskyselyn väkivaltaa koskevia kysymyksiä on vähennetty, koska niistä kysytään laajasti Lapsiuhritutkimuksessa.

– Siksi onkin tärkeää, että mahdollisimman moni kuudes- ja yhdeksäsluokkalainen vastaa Lapsiuhritutkimukseen, Mielityinen painottaa.

Kun vastaajamäärä on tarpeeksi suuri, uhrikokemuksia voidaan tarkastella myös aluehallintovirastojen tasolla, jolloin myös hyvinvointialueet saavat hyödyllistä tietoa alueensa lasten ja nuorten hyvinvoinnista mikä mahdollistaa palveluiden kohdentamisen tehokkaasti.

Lapsiuhritutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan helmikuussa 2026, ja tuloksista julkaistaan raportti sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa joulukuussa 2026.