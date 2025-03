Oulun normaalikoulun uudisrakennushanke etenee

Oulun normaalikoulun uudisrakennuksen suunnittelu Oulun yliopiston Linnanmaan kampusalueelle etenee. Yliopiston hallitus päätti uudisrakennuksen sijoittamisesta tontin luoteiskulmaan ja hankkeen siirtymisestä suunnitteluvaiheeseen kokouksessaan 25.3.2025. Sijainti on Normaalikoulun esittämän toiveen mukainen.

“Paikka on hyvä jo pelkästään oppilaiden turvallisuuden kannalta. Alue on hyvällä tavalla liikenteellisessä solmukohdassa, ja esimerkiksi ajoneuvojen ja kevyenliikenteen reitit ovat selkeästi eroteltavissa toisistaan. Samalla sijainti tuo perusopetuksen nykyistä lähemmäksi lukiota, mikä helpottaa normaalikoulun toimintaa”, Oulun normaalikoulun johtava rehtori Sari Ahola sanoo.

“Lisäksi sijainti tarjoaa monia erilaisia mahdollisuuksia niin rakennuksen kuin piha-alueiden suunnittelulle.”

Suomen yliopistokiinteistöt (SYK) omistamalle luoteiskulman tontille ei uudisrakennusta varten tarvita kaavamuutosta tai poikkeuslupaa. Tällä hetkellä tontilla on biologian tutkimuksen koekenttiä ja laitteita, jotka voidaan jatkossa sijoittaa kasvitieteellisen puutarhan alueelle.

Lähtökohtana laatu

Normaalikoulun uudisrakennushanke perustuu 2024-2025 laadittuihin tarveselvitykseen ja hankesuunnitelmaan. Nyt hanke etenee toteutussuunnitteluvaiheeseen, jonka osana haetaan rakennuslupa sekä kilpailutetaan rakennusurakka. Rakennuttajana ja kiinteistön omistajana hankkeessa on SYK.

Investointi- ja vuokrauspäätös tullaan tekemään 2026. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2028. Koulu on toiminut osittain väistötiloissa syksystä 2024.

Hankesuunnittelun ohjaus- ja suunnitteluryhmään on osallistunut normaalikoulun edustajia ja koko henkilöstölle on pidetty yhteisiä infotilaisuuksia ja työpajoja. Myös Oulun kaupungin kanssa on käyty keskusteluja kouluverkosta ja siitä, minkä kokoinen peruskoulu alueelle jatkossa tarvitaan.

”Normaalikoulun uudisrakennuksen suunnittelussa lähtökohtana on laadukas rakennustyö, joka kantavan rungon osalta kestää seuraavat 50 vuotta ja perustukset seuraavat 100 vuotta. Hankkeelle on asetettu ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden mukaan edetään”, kertoo Oulun yliopiston tilapalvelupäällikkö Juha Waulu.

Uudisrakennuksen arvioitu investointikustannus on mahdollista kattaa normaalikoulun vuosivuokrabudjetin mukaisesti.

