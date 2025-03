Ville Niinistö: Näpit irti Viiankiaavan suosta, Euroopan komissio!

EU-komissio on listannut Sakatin kaivoksen sen omistaman Anglo American -kaivosjätin hakemuksesta "strategisesti tärkeäksi kaivoshankkeeksi". Se tarkoittaa käytännössä komissiolta painetta suomalaisille viranomaisille käsitellä hankkeen luvituksen nopeasti.



- Sakatin kaivoshanketta on jo vuosikymmen ajettu kuin käärmettä pyssyyn Suomen ja Euroopan arvokkaimman yhtenäisen aapasuon eli Viiankiaavan alle. On ilmiselvää, että alueen Natura-suojeluarvoja ei voi korvata muualla. Siksi kaivoshanke tulee torjua ympäristöriskien takia. Me europarlamentin suomalaiset vihreät vastustimme viime parlamenttikaudella EU-komission kriittisten raaka-aineiden lainsäädäntöä juuri sen takia, että se sisälsi mahdollisuuden kaivosten "pikakaistalle" tavalla, joka voi vaarantaa ympäristöarvoja, Niinistö sanoo.

Nyt EU-komission ranskalainen varapuheenjohtaja Stephane Séjourné on antanut Helsingin sanomille haastattelun, jossa hän väittää että Euroopassa ei ole kyetty avaamaan yhtään uutta kaivosta viime vuosikymmeninä, joka ei pidä paikkaansa, ja siksi Sakatin kaivoshanketta tulisi vauhdittaa. Komission kanta ei määritä Viiankiaavan kohtaloa, mutta voi antaa Suomen hallitukselle kannustimen käyttää luonnonsuojelulain mukaista poikkeamaa Naturasta "erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn" takia.



- Tarve saada raaka-aineita ei oikeuta luonnon tuhoamiseen, vaan korvaavia hankkeita vastaavien mineraalien saamiseksi on muualla. Samalla myös kiertotalouden ja parempien materiaalien innovaatioiden edistäminen vähentää tarvetta koboltille ja nikkelille, joiden esiintymästä Sakatin hankkeessa on kyse. Korvaavaa aapasuota ei ole kuitenkaan muualla, Niinistö sanoo.

Viiankiaapa on arvokkain yhtenäinen aapasuo, mitä Suomessa on enää jäljellä. Se on suojeltu Naturan lisäksi kansallisella soidensuojeluohjelmalla.



- On ilmeistä, että suon luontoarvoja ei voi vaarantaa, koska yli 30 uhanalaisen lajin ja laajan yhtenäisen aapasuoalueen korvaaminen ei ole mitenkään mahdollista muualla. En näe, että suomalaisen lainsäädännön pohjalta oikeusistuimet voisivat hyväksyä edes valtioneuvoston esittämää poikkeuslupaa. Ympäristölupaa aapasuon luontoarvoja vaarantavalla tavalla ei voi kaivokselle myöskään myöntää. Sakatin kaivoshankkeelle on laitettava stoppi. Vihreät tukee tässä Sodankylän luontoa puolustavia paikallisia ihmisiä kaikella voimalla, Niinistö sanoo.