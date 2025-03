Ensimmäinen TNL-palkinto Ykspihlajan Työväen Näyttämölle

Kokkolassa toimiva teatteri on ilmiö, jonka pitkä ja vaiheikas matka jatkuu taiteellisesti vahvana ja uudistuvana, sukupolvesta toiseen. Ykspihlajan Työväen Näyttämön yhteisöllinen kotipesä, joka on nimetty Toimitaloksi, on yksi Pohjanlahden kirkkaimmista henkisistä majakoista.

Vuonna 1907 perustetun teatterin toiminta on jatkunut jo lähes 120 vuoden ajan. Se on pitkän historiansa aikana käsitellyt esityksissään arkea ja unta, sotaa ja rakkautta, arvoja ja yhteiskuntaa. Näyttämölle on tuotu vaikuttava määrä klassikoita, uusia kotimaisia näytelmiä, omaleimaista paikalliskulttuuria, tragediaa, komediaa ja musiikkinäytelmiä. YTN:n toiminnassa huomioidaan kaikki ikäryhmät, ja sen teatterikerhoista ponnistaa jatkuvasti uusia näyttämösukupolvia.

Maria Jotunin klassikkoromaaniin perustuva Huojuva talo -esitys oli teatterin uusin taiteellinen näyttö. Antti Mikkolan sovittaman esityksen ohjasi oman teatterin kasvatti Aku-Petteri Pahkamäki, ja se nousi Mikkelin Työväen näyttämöpäivillä 2025 myös yleisön suosikiksi. Lähisuhdeväkivallan monikerroksisiin mekanismeihin pureutuva, järkyttävän lähelle yleisöään tullut esitys päätti YTN:llä nähdyn Sukupuoli ja valta -trilogian.

Mikkelin ammattilaisraati totesi esityksestä seuraavaa:

”Te uskallatte katsoa Maria Jotunin kipeää aihetta suoraan silmiin. Katsojakokemus ei ole yleisöllekään helppo, mutta esityksessä siitä kasvaa yhteinen.”

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen professori Jarkko Lahti pitää Yksipihlajaa edelleen henkisenä kotinaan, ja hän on todennut, että YTN:llä teatteria tehdään ”isolla liekillä, lajille omistautuen ja samalla erilaisille ajatuksille riittää tilaa”.

Ykspihlajan Työväen Näyttämön toiminnassa on aina yhdistetty onnistuneesti harrastajien ja ammattilaisten jaettua näkemystä, osaamista ja intohimoa, jotka yhdessä tuottavat omaleimaista teatteritaidetta.

YTN on kasvattanut ison joukon taiteilijoita maamme teatterin- ja elokuvantekijöiden kärkikaartiin, ja samalla se on säilyttänyt itsetuntoisesti identiteettinsä teatteriharrastajien vankkana kotipesänä.

TNL-palkinto