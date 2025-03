Aluehallitus hyväksyi VAKEn tilinpäätöksen 2024

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui tiistaina 25.3. Tikkurilassa, VAKEn pääkonttorilla Neilikkatiellä. Esityslistalla käsiteltävänä oli muun muassa VAKEn johtamisrakenteen uudistaminen ja tilinpäätös 2024.

Aluehallituksen päätös johtamisrakenteen uudistamisen jatkosta käynnistää hyvinvointialueella työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoimintamenettelyn huhtikuun alusta.

Johtamisrakennetta madalletaan ja yhdenmukaistetaan

VAKEn johtamisrakennetta on arvioitu siitä asti, kun aluehallitus päätti 29.10.2024 toteuttaa johtamisrakenteen selvityksen.

Kehittämistyön tavoitteena on parantaa johtamista ja varmistaa hyvä henkilöstöjohtaminen. Suunnittelua on jo tehty VAKEn toimialoilla koko alkuvuoden.

Johtamisrakenteen madaltamisen ja johtamisroolien selkiyttämisen myötä johtamistehtävien määrä vähenisi VAKEssa arviolta 20–30 tehtävällä.

Yhteistoimintamenettelyn neuvotteluaika on vähintään kuusi viikkoa.

Yhteistoimintamenettelyssä johtamisrakenteen ja organisaation kehittämistä tullaan käsittelemään seuraavien aluehallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti:

Hyvinvointialueen toimialojen organisaatiorakenteita kehitetään siten, että ne toteuttavat ja tukevat asiakasprosesseja, kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Hyvinvointialueen johtamisrakenne yhdenmukaistetaan eri johtamisportaille määriteltyjä johtamisrooleja ja -vastuita hyödyntäen.

Organisaatio madalletaan siten, että johtamistasoja on viisi.

Konsernipalvelut-toimialalle keskitetään sellaiset yleiset tuki- ja asiantuntijatehtävien kokonaisuudet, jotka tukevat usean tai kaikkien toimialojen toimintaa.

Yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutulos tuodaan tiedoksi aluehallituksen ylimääräiseen kokoukseen 20.5.2025. Varsinaiset päätökset neuvotteluiden pohjalta tehdään noudattaen hyvinvointialueen hallintosäännön toimivaltamääräyksiä vasta tämän jälkeen.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelma

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan erillisen kehittämissuunnitelman Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelman keskeiset painopisteet ovat esihenkilö- ja lähijohtajatehtävien vastuiden selkiyttäminen sekä keskittyminen esihenkilöiden johtamistaitojen ja -kyvykkyyksien lisäämiseen. Tavoitteena on vapauttaa aikaa itse johtamiseen ja parantaa yhteistyötä organisaatiossa.

Painopisteenä on myös keskittyä johtamisen johtamiseen, mikä lisää vastuuta yhteisistä tavoitteista ja samalla parantaa pelastuslaitoksen asioiden toimeenpanokykyä. Tavoitteena on lisätä henkilöstön osallisuutta, minkä seurauksena henkilöstö tulee paremmin kuulluksi. Tämä parantaa työhyvinvointia ja henkilöstön sitoutumista työhönsä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta todetaan.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa VAKEn päätössivustolla.

Tilinpäätöksen 2024 hyväksyminen

Aluehallitus allekirjoitti kokouksessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilinpäätöksen 2024 ja lähetti sen edelleen tilintarkastajalle sekä tarkastuslautakunnalle käsiteltäväksi.

VAKEn todettiin onnistuneen laaja-alaisesti, monella eri osa-alueella uudistusohjelmansa toteuttamisessa. Aluehallituksen jäsenet kiittivät hyvinvointialuetta menestyksekkäästä taloudenpidosta vuonna 2024.

Aluehallitus päätti tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen saattaa tilinpäätöksen 2024 aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa seuraavaa:

Valtion lopullinen rahoitus vuodelle 2024 ilman erillisiä valtion muutosavustuksia oli 1 061 290 155,95 euroa.

Muutettuun talousarvioon verrattuna vuoden 2024 tilinpäätöksen tulot ylittyivät 5 323 001,68 euroa ja menot alittuivat 48 473 117,18 euroa.

Hyvinvointialueen toimintakate oli 53 796 118,86 euroa parempi kuin muutettu talousarvio.

Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilikauden alijäämä -56 701 368,84 euroa siirretään hyvinvointialueen taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien alijäämään. Tilinpäätös 2024 ja toimintakertomus ovat kokonaisuudessaan luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Aluehallitus käsitteli kokouksessa lisäksi muun muassa palkkojen harmonisoinnin edistymistä VAKEssa; sosiaali- ja potilasasiavastaavan selvitystä vuodelta 2024; iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalveluiden riittävyyttä ja laatua vuonna 2024 sekä VAKEn asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportointia.

Kaikkiin käsiteltyihin asioihin voit tutustua tarkemmin päätössivustolla.

Kokouksen jälkeen aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho tiivisti tunnelmat seuraavasti: “Tilinpäätöksestä 2024 voidaan olla ylpeitä: VAKE on hoitanut talouttaan esimerkillisesti. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Johtamisrakenteen uudistamisen jatkon suhteen luottamukseni VAKEn viranhaltijoihin on sataprosenttinen. Uudistusta on suunniteltu ja toteutettu yhdessä henkilöstön kanssa, ja valmistelu on ollut laadukasta. Luotan siihen, että johtamisrakenteen uudistamisen lopputuloksena on entistä parempi hyvinvointialue Vantaan ja Keravan asukkaille.”

Aluehallituksen kokouksen tarkistettu pöytäkirja liitteineen julkaistaan päätössivustolla 1.4. klo 12.