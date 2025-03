Finnish Operations Centerin hallitus on valittu – tavoitteena avata suomalaisyrityksille ovet NATO-markkinoille

Finnish Operations Center on virallisesti julkistanut hallituksensa, joka järjestäytyi 17.3.2025. Hallitus esiteltiin 18.3.2025 yrityksen lanseeraustilaisuudessa, johon osallistui noin 100 liike-elämän ja politiikan vaikuttajaa. FOC:n hallitus koostuu kokeneista johtajista, asiantuntijoista ja liike-elämän vaikuttajista, joilla on vankka näkemys kansainvälisestä liiketoiminnasta ja puolustussektorista:

Henry Nieminen, toimii Finnish Operations Centerin hallituksen puheenjohtajana. Hän on kokenut hallitusammattilainen sekä puolustusteollisuuden ja teknologia-alan johtaja.

Ilkka Korkiamäki, hallituksen jäsen on kenraaliluutnantti evp., joka on palvellut pitkän ja monipuolisen uran Suomen puolustusvoimissa. Hänet tunnetaan erityisesti johtamisjärjestelmien ja sotatekniikan asiantuntijana, ja hän toimii myös erityisasiantuntijana Riihimäen kaupungin DEFINE-hankkeessa.

Kari Neilimo, hallituksen jäsen on vuorineuvos ja taloustieteiden tohtori, joka on toiminut merkittävissä johtotehtävissä sekä akateemisissa rooleissa Suomessa. Hän on kokenut hallitusammattilainen sekä liiketoiminta- ja strategia-asiantuntija.

Jaakko Marin, hallituksen jäsen on kokenut palvelujohtamisen asiantuntija, joka toimii useiden yritysten hallituksissa sekä enkelisijoittajana. Finnish Operations Centerin hallituksessa hänen erityisosaamisensa keskittyy palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Harri Kulmala, hallituksen jäsen on yksi Finnish Operations Centerin perustajista. Hän on liiketoiminnan kehittämisen ja strategisen johtamisen asiantuntija, joka keskittyy erityisesti suomalaisyritysten tukemiseen NATO-markkinoilla. Hänellä on pitkä kokemus yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja teknologiavetoisten innovaatioiden edistämisestä.

Tiina Bähr / Studio Torkkeli

Suomalaisyritykset kohti NATO-markkinoita

NATO-hankintojen miljardiluokan potentiaali on kansainvälisesti merkittävä, mutta Suomen yrityskenttä on toistaiseksi jäänyt kehityksestä jälkeen kansainvälisessä vertailussa. Finnish Operations Centerin tavoite on tukea suomalaisyrityksiä strategisesti ja operatiivisesti, jotta ne voivat menestyä kansainvälisillä turvallisuus- ja puolustusmarkkinoilla. FOC:n asiantuntijaverkosto auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdollisuuksia, ymmärtämään NATO:n hankintaprosesseja ja rakentamaan pitkäjänteistä kasvua kansainvälisillä markkinoilla.

– Suomalaisyrityksillä on nyt erinomainen mahdollisuus päästä osaksi NATO-markkinoita, mutta se edellyttää syvällistä perehtymistä ja oikeita kumppanuuksia. Finnish Operations Center haluaa olla tukena tässä kehityksessä tarjoamalla suomalaisille yrityksille asiantuntemusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja konkreettisia työkaluja NATO-markkinaan pääsemiseen, toteaa FOC:n hallituksen jäsen Harri Kulmala.