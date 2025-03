Tässä ovat Editkilpailun toimituksellisten sarjojen voittajaehdokkaat!

Editkilpailun ilmoittautuminen on alkanut – tässä ovat vuoden 2024 sarjat! 2.12.2024 08:50:00 EET | Tiedote

Aikakausmedia-alan tärkein kilpailu on täällä taas! Tänä vuonna Editkilpailussa on yhteensä 16 toimituksellista ja markkinoinnillista sarjaa, joihin ilmoittautuminen on nyt käynnissä.