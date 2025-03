Henriksson ehdottaa von der Leyenille EU-laajuisen varautumisoppaan laatimista

– On tärkeää, että koko Euroopan 450 miljoonan asukkaan väestö tietää, miten varautua erilaisiin kriiseihin. Siksi olen lähettänyt kirjeen komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhdessä kollegojeni Grégory Allionen ja Nathalie Loiseaun kanssa. Haluamme nähdä eurooppalaisen varautumisoppaan, joka tarjoaisi tärkeää tietoa muun muassa kotivarasta, turvallisuudesta eri kriisitilanteissa ja kyberuhkien torjunnasta, Henriksson jatkaa.

Aloite liittyy keskeisesti presidentti Sauli Niinistön raportin pohjalta laadittavaan EU:n varautumisunionistrategiaan. Niinistön raportti tunnustaa selvästi sekä yksittäisten kansalaisten keskeisen roolin varautumisessa, että tarpeen lisätä tietoisuutta Euroopan kansalaisten keskuudessa. Henriksson korostaa yksilön valmiuden merkitystä osana EU:n laajempaa kriisinkestävyyttä.

– Suomi, Ruotsi ja Tanska toimivat hyvinä esimerkkeinä. Nämä maat ovat jo toteuttaneet kansallisia varautumiseen liittyviä oppaita ja hankkeita, jotka auttavat kansalaisia varautumaan hätätilanteisiin, kuten luonnonkatastrofeihin, pandemioihin, kyberuhkiin ja mahdollisiin konflikteihin, sanoo Henriksson.

– On elintärkeää, että jokaisella eurooppalaisella kotitaloudella on selkeät ja käytännönläheiset ohjeet kriiseihin varautumiseen. Euroopan komissiolla on keskeinen rooli parhaiden käytäntöjen jakamisessa. Nyt on EU:n aika toimia koordinoidusti ja varmistaa, ettei yksikään kansalainen jää ilman tarvittavaa tietoa. Eurooppalaisina olemme vain yhtä vahvoja kuin heikoin lenkkimme, Henriksson päättää.

Tästä löydät von der Leyenille lähetetyn kirjeen: https://reneweuropegroup.app.box.com/s/35c5n0zi8t17unvecbzg5ymjhx6ba5un