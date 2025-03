Helsinki on toteuttanut Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa hyvinvointia edistäviä, kaupunkirakennetta kehittäviä ja ilmastonmuutosta hillitseviä tavoitteita

Kaupungin kasvua ja kaupunkirakenteen tiivistymistä ja kehittämistä on vienyt eteenpäin isojen infrahankkeiden valmistuminen. Isoja hankkeita ovat olleet Raidejokeri, Kalasatamasta Pasilaan kulkeva raitiolinja ja päärautatieaseman ratapihan alittava Kaisantunneli. Lisäksi Kruunusiltojen rakentaminen on edennyt.

– Strategiakaudella Helsinki on kasvanut ja sitä on kehitetty. Olemme uskoneet siihen, että helsinkiläisten tulevaisuus on hyvä, kun se perustuu kestävälle kasvulle, pormestari Juhana Vartiainen sanoo.

Tukea yrityksille ja ilmastopäästöjen vähentämistä

Strategiakaudella Helsinki on tukenut uusien yritysten perustamista, vauhdittanut innovaatiovetoisten startup-yritysten kasvua, edistänyt työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteista maahanmuuttoa sekä edistänyt matkailua.

Helsinki on onnistunut vähentämään suoria ilmastopäästöjä ja perustanut uusia luonnonsuojelualueita.

– Yksi strategian onnistumisista on Helsingin määrätietoinen ilmastotyö. Kaupungin suorat ilmastopäästöt ovat laskeneet merkittävästi tällä kaudella sen jälkeen, kun kivihiilen polttaminen on lopetettu Hanasaaren voimalassa. Kaupunki on ottanut askelia myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varautumisessa, pormestari Vartiainen sanoo.

Helsinki on toteuttanut kaupunkiuudistusta määrätietoisesti kaikilla neljällä kaupunkiuudistusalueella eli Malmilla, Malminkartano-Kannelmäessä, Mellunkylässä ja Meri-Rastilassa. Kaupungin investointeja kaupunkiuudistusalueille on lisätty. Strategiakauden aikana on panostettu viihtyisyyteen aloittamalla placemaking-kokeilut asemanseuduilla ja lisätty tapahtumallisuutta kaupunkiuudistusalueilla, esimerkiksi Malmin tapahtumakesä, Maltsu elää, Kulttuuritila Merirasti ja Helsinki-päivä Kontula-aukiolla. Lasten ja nuorten palveluihin panostettiin alueverkostotyöllä, järjestämällä turvallisuuskokouksia yhdessä koulujen kanssa sekä perheiden osallisuutta vahvistamalla. Kaupunkiuudistusalueille on valmistunut useita leikkipuistoja (mm. leikkipuisto Mellunmäki, Trumpetti ja Traktori) ja liikuntapuistoja on kunnostettu ja asemanseutujen kunnossapitoon on kohdennettu lisäresursseja.

Kaupungin henkilöstön saatavuuden parantamiseksi Helsinki on toteuttanut omissa käsissä olevia toimenpiteitä, kuten jatkanut omaa palkkakehitysohjelmaa ja uudistanut henkilöstöedut. Kaupungin työntekijöiden halukkuus suositella Helsinkiä työnantajana on noussut.

Strategian toteutuksessa myös haasteita

Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja vaikuttavuudessa on myös ollut haasteita.

Erot hyvinvoinnissa ja terveydessä väestöryhmien ja alueiden välillä ovat lisääntyneet. Osalla helsinkiläisistä turvallisuuden tunne on vähentynyt.

– Helsingin asuinalueiden sosioekonominen eriytyminen on jatkunut kaupungin toimista huolimatta valtuustokauden aikana. Segregaatiokehityksen pysäyttämisen puolesta on työskennelty tällä kaudella merkittävästi ja kaupunki on muokannut perustoimintaansa segregaatiota ehkäisevään suuntaan. Segregaation ehkäisy on luonteeltaan pitkäaikaista työtä, eikä se tarjoa pikavoittoja, pormestari Vartiainen toteaa.

Asuntorakentaminen on edennyt valtuustokauden aikana, mutta kauden jälkipuoliskon taloudellisen toimintaympäristön muutos on vaikeuttanut tilannetta. Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen on edelleen haastavaa. Keskustan elinvoiman vahvistaminen vaatii eri näkökulmat riittävästi huomioivia konkreettisia toimia.

Strategiakauden taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen on vielä mahdollista, mutta erityisesti suurten investointien vuoksi kaupunki velkaantuu enemmän samalla kun veropohja on pienentynyt sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen seurauksena. Strategiakauden päästövähennystavoitteiden positiivisesta kehityksestä huolimatta erityisesti liikenteen päästöt eivät ole pienenemässä tavoitteen mukaisesti.

Helsingin Kasvun paikka -kaupunkistrategiasta on valmistunut arviointiraportti. Arviointiraportissa käsitellään strategiakauden 2021–2025 onnistumiset, haasteet ja suositukset seuraavalle strategiakaudelle. Kasvun paikka -kaupunkistrategian toteutumista käsiteltiin myös kaupunginvaltuuston seminaarissa 6.–7. helmikuuta. Kuntavaalit järjestetään 13. huhtikuuta, ja uusi kaupunginvaltuusto aloittaa kautensa 1. kesäkuuta. Kaupunkistrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa.