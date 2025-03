Marjut Sandsjoe Porvoon A-asunnoilta ja Suvi Tuomala Setlementtiasunnoilta Isännöintiliiton hallitukseen

– Todella hienoa päästä mukaan osaavaan porukkaan. Isännöintityö koskettaa melkein jokaista suomalaista jollain tavalla. Isännöitsijät huolehtivat arvokkaimmasta omaisuudestamme – kodeistamme, Suvi Tuomala sanoo.

– Vuokrataloyhtiöiden isännöinti tunnetaan heikommin kuin asunto-osakeyhtiöiden isännöinti, joten on hienoa päästä yhteistyössä Isännöintiliiton kanssa tekemään työtämme paremmin tunnetuksi, sanoo Marjut Sandsjoe.

Isännöinnin asema tärkeä tulevaisuudessakin

Sandsjoen mukaan vuokrataloyhtiöissä isännöintityö on hiukan erilaista kuin asunto-osakeyhtiöissä.

– Yhteistä kummallekin on, että asiakkaita palvelemassa on monialainen tiimi, jossa voi olla isännöitsijän lisäksi asiakaspalvelu, vuokravalvoja, kirjanpitäjä, tekninen asiantuntija, kiinteistöpäällikkö, ylläpitopäällikkö ja muita ammattilaisia.

Tuomala näkee isännöintityön myös vahvasti tulevaisuuden alana.

– Tekoäly ja teknologia voivat korvata monta asiaa, mutta isännöinti on ensisijaisesti asiakaspalvelutehtävä, jota ei voi siirtää koneille. Isännöinnin parissa on myös paljon työpaikkoja tulevaisuuden osaajille.

Yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt yhteiskunnallisesti merkittäviä

Tuomala iloitsee erityisesti siitä, että Isännöintiliiton hallitukseen valittiin kaksi edustajaa yleishyödyllisistä vuokrataloyhtiöistä.

– Suomessa toimii lähes 750 yleishyödyllistä vuokrataloyhtiötä, joissa työskentelee myös isännöitsijöitä. Moni meistä mittaa asukastyytyväisyyttä, ja sen keskiössä on isännöitsijän työ, hän sanoo.

Sandsjoe painottaa, että työnkuvat voivat olla eri vuokrataloyhtiöissä hyvinkin erilaisia ja isännöintiä tehdään vuokrataloyhtiöissä myös erilaisilla nimikkeillä.

– Nimikkeistä ja toimenkuvista riippumatta tehtävämme yleishyödyllisissä vuokrataloyhtiöissä on huolehtia siitä, että ihmisille on tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja, asuminen sujuu ja kodit ja talot pysyvät kunnossa. Työmme vaikuttaa suoraan elinvoimaan ja palveluiden saatavuuteen, joten tehtävämme on yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä, hän toteaa.