Perusterveydenhuolto tarjoaa mielenterveyden tukea ja hoitoa yhä useammalle nuorelle – terapiatakuulaki tulee voimaan toukokuussa

Perusterveydenhuollon merkitys kasvaa

Perusterveydenhuollossa tehtyjen mielenterveyskäyntien määrä on vuodesta 2020 lisääntynyt 18 prosenttia ja asiakkaiden määrä 44 prosenttia. Mielenterveysperusteiset käynnit painottuvat yhä enemmän perusterveydenhuoltoon. Psykiatrian erikoissairaanhoidon asiakas- ja käyntimäärät ovat pysyneet vuoden 2020 tasolla.

“Kehityssuunta on oikea. Lähipalveluita tulee edelleen vahvistaa, jotta lapset ja nuoret saavat apua mielenterveysasioissa helpommin. Samalla erikoissairaanhoito voi keskittyä vaikeammin oireilevien hoitoon”, kertoo THL:n ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä.

Nuorten mielenterveyspalveluiden käyttö on yleistä

Mielenterveysperustaiset käynnit ovat lapsuudessa yleisempiä pojilla mutta nuoruusiästä alkaen tytöillä. 18–22-vuotiaista naisista mielenterveyskäynti oli peräti kolmanneksella (31 %). Vastaava osuus vuonna 2020 oli 24 prosenttia.

”Nuoret ovat saaneet mielenterveyden palveluja aiempaa enemmän, mutta myös kysyntä on kasvanut. Kasvavaan tarpeeseen voidaan palveluissa vastata parantamalla vaikuttavien hoitomenetelmien saatavuutta”, ylilääkäri Aalto-Setälä sanoo.

Lastensuojeluun sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla mielenterveyskäynnit olivat huomattavasti yleisempiä kuin muilla lapsilla ja nuorilla.

Mielenterveysperusteisia käyntejä hankitaan myös yksityisesti. Lisäksi julkinen terveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto voivat hankkia nuorelle hoitoa yksityisestä terveydenhuollosta.

Tarkastelluissa käyntitiedoissa on mukana myös YTHS:n tietoja. Lisäksi lapset ja nuoret saavat mielenterveysperusteista lääkinnällistä kuntoutusta Kelan korvauksella.

Yksityisten toimijoiden tietojen raportointia THL:n rekistereihin kehitetään lähivuosina.

Terapiatakuulaki voimaan toukokuussa

Lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden ehkäisyn ja hoidon saatavuutta perusterveydenhuollossa ja tuen saatavuutta sosiaalihuollon perustason palveluissa vahvistetaan 1.5.2025 voimaan tulevalla lainsäädännöllä. Sen myötä lyhytpsykoterapia tai muu psykososiaalinen interventio on aloitettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tarve on todettu.

“Uudistus on hyvinvointialueille haastava, mutta niille on annettu erillisrahoitus osaamisen lisäämiseksi. THL:n roolina on arvioida erityisesti sitä, paraneeko lasten ja nuorten mielenterveysperusteisen hoidon yhdenvertaisuus”, toteaa THL:n ylilääkäri Outi Linnaranta.

Tilaston tiedot auttavat hyvinvointialueita arvioimaan palvelutarvetta ja palveluiden saatavuutta sekä tarjoamaan oikeanlaista tukea.

Aiheesta lisää

Blogi: Outi Linnaranta, Miia Ståhle (Itla). Terapiatakuu tulee – on avainhetki varmistaa sen hyöty lapsille ja nuorille

Lisätietoja

Tilastoraportti: Lasten ja nuorten mielenterveysperusteinen tutkimus ja hoito 2023

Lasten ja nuorten mielenterveysperusteinen tutkimus ja hoito: Hyvinvointialuekohtaiset liitetaulukot 2015-2023

Terhi Aalto-Setälä (mielenterveyspalvelut)

ylilääkäri

puh. 029 524 7437

etunimi.sukunimi@thl.fi

Outi Linnaranta (mielenterveyspalvelut)

ylilääkäri

puh. 029 524 7517

etunimi.sukunimi@thl.fi

Martta Forsell (tilastotiedot)

kehittämispäällikkö

puh. 029 524 7974

etunimi.sukunimi@thl.fi