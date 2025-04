Hyvinkään Hevossairaalassa suoritettiin hevosen sydämen rytmihäiriön sähköinen kääntäminen ensimmäistä kertaa Suomessa

Hyvinkään Hevossairaalassa on tehty ensimmäistä kertaa Suomessa rytmihäiriön (eteisvärinä) sähköinen kääntäminen normaaliin rytmiin. Hyvinkään Hevossairaala on vuonna 2005 perustettu, laadukasta peruseläinlääkintää sekä laajaa erikoisosaamista tarjoava hevossairaala. Tästä lähtien myös sydämen rytmihäiriön kääntäminen sähköisesti normaaliin rytmiin on mahdollista Suomessa.