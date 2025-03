Nimitysuutinen: Kustantamo S&S:n kustantajaksi Johanna Forss

Johanna Forssilla on pitkä ja monipuolinen osaaminen kirjallisuudesta ja sen kustantamisesta ja markkinoinnista. Hän on ollut mukana rakentamassa S&S:stä johtavaa laadukkaan yleisen kirjallisuuden kustantamoa vuodesta 2007 alkaen. Johanna Forss tulee kustantajaksi Mirjam Ilvaksen tilalle, joka siirtyy uusiin haasteisiin.

”Olen onnellinen, että pääsen nyt palaamaan rakastamani työn ytimeen: itse kirjallisuuteen ja kirjailijoiden työn tukemiseen. Olen varma, että työni kirjojen markkinoinnin parissa vahvistaa näkemystäni kustantajana. S&S on kirjailijoille kiinnostava, itsenäinen ja omaleimainen kustantamo. Odotan innolla, että pääsen jatkamaan työtä meidän uskomattoman lahjakkaiden tekijöiden ja uusien tekijöiden kanssa uudessa roolissa. Olen myös iloinen mahtavasta työyhteisöstämme ja siitä, että tukenani on koko S&S:n rautainen joukko kustannusalan ammattilaisia”, Johanna Forss sanoo.

Schildts & Söderströmsin toimitusjohtaja Nils Saramo toteaa:

”Johanna Forss on työuransa aikana osoittanut erinomaista johtajuutta, luovuutta ja valmiutta omaksua uusia asioita. Hän on tunnettu kirjallisuuden kentällä ja hänen työuransa on rakentunut kirjallisuuden ehdolla. Hän on ollut mukana luomassa S&S:n menestystä – hän on asiantunteva ja laajasti verkostoitunut. Kustantamo S&S on tärkeä osa Schildts & Söderströmsiä, joka jatkaa ja vahvistuu kustantamona kahdella kielellä. Haluan samalla lämpimästi kiittää Mirjam Ilvasta, joka on yhdessä tiiminsä kanssa tehnyt suuren työn Kustantamo S&S:n rakentamisessa merkittäväksi laadukkaan suomenkielisen kirjallisuuden kustantajaksi.”