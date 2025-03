Vihreät mepit: Kaivostoiminta ei kuulu luonnonsuojelualueille - komission on peruttava päätöksensä

Euroopan komission päätös nostaa Viiankiaavan tiukasti suojellulle Natura-alueelle suunnitellun Sakatin kaivoksen Euroopan strategisten kaivoshankkeiden listalle on europarlamentaarikkojen mielestä yksiselitteisesti väärä. Noin 66 neliökilometrin kokoinen suokokonaisuus kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan sekä Natura 2000 -verkostoon.

“Strategisen hankkeen status ei oikeuta ohittamaan olemassaolevaa ympäristölainsäädäntöä. Viiankiaapa on vahvasti suojeltu suoalue syystä. Mutta kyse ei ole edes ainoastaan yksittäisestä, vaikkakin täysin ainutlaatuisesta, suojelualueesta. Kyse on koko luonnonsuojelujärjestelmästämme. Tämä päätös romuttaa koko luonnonsuojelun pohjan, jos mikään suojelupäätös ei todellisuudessa suojele luontoa lopullisesti. Me emme voi strategisen autonomian ja kriittisten mineraalien nimissä tuhota ainutlaatuista, arvokasta luontoamme ja romuttaa koko luonnonsuojelujärjestelmämme pohjaa,” Maria Ohisalo sanoo.

EU:n luontodirektiivi sallii hankkeet Natura 2000-alueilla, mikäli hankkeelle ei ole olemassa vaihtoehtoista ratkaisua ja hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun mukaisesta pakottavasta syystä. Vihreät europarlamentaarikot vaativat kirjallisessa kysymyksessään perusteltuja tähän.

“Viiankiaavan luontoarvot ovat korvaamattomat: vastaavaa laajaa yhtenäistä ja luontoarvoiltaan merkittävää aapasuota ei ole missään muualla. Komissio perustelee pikakaistaa kaivoshankkeelle ”strategisista syistä“, mutta todellisuudessa yleisen edun kannalta vaarassa on paljon isommat arvot kuin yksittäisen kaivoshankkeen mineraalien tuoma hyöty. Tarvitsemme Euroopassa raaka-aineita, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Kobolttia ja nikkeliä on muuallakin, ja kiertotalouden ja parempien materiaalien kehittämisen avulla voidaan myös vähentää niiden tarvetta”, Ville Niinistö sanoo.

Vihreät europarlamentaarikot vaativat komissiolta selkeitä perusteluja päätöksen taustalla, valmiutta peruuttaa päätöksestä sekä tietoa siitä, mitkä ovat komission konkreettiset keinot valvoa ja estää, etteivät strategiset hankkeet käytännössä tuhoa luonnonsuojelualueita.