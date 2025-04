Professori Mikko Hallman saa lastenlääketieteen arvostetuimman palkinnon

Professori Mikko Hallman on keskoshoidon uranuurtaja ja kansainvälisesti arvostettu tutkija. Hän on toiminut Oulun yliopiston lastentautien professorina vuodesta 1996 ja emeritusprofessorina vuodesta 2013. Hänen yli neljä vuosikymmentä kestäneeseen työuraansa on kuulunut merkittäviä saavutuksia neonatologian ja lastenlääketieteen alalla.

Hallmanin tutkimus keuhkosurfaktantista ja sen lääketieteellisistä sovelluksista on ratkaisevasti parantanut ennenaikaisena syntyneiden vauvojen hengitysvaikeusoireyhtymän hoitoa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Hallman on tutkimusryhmineen tehnyt pitkäjänteistä työtä myös ennenaikaisten synnytysten syiden selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi.

Hallmanilla on yli 400 tieteellistä julkaisua, ja hän on ohjannut yli 40 väitöskirjatutkijaa. Hän on toiminut monissa luottamustehtävissä ja hänen ansioitaan on palkittu lukuisilla kotimaisilla ja kansainvälisillä tunnustuksilla, kuten Matti Äyräpää -palkinnolla, kansainvälisellä Maternité-palkinnolla ja Pohjolan lääketieteen palkinnolla.

Ruotsin lastenlääkäriyhdistys ja Ruotsin lääketieteellinen yhdistys ovat myöntäneet Nils Rosén von Rosenstein -mitalit vuodesta 1964 lähtien joka viides vuosi. Aiemmin palkinnon ovat saaneet muiden muassa professorit Arvo Ylppö, Niilo Hallman ja Jaakko Perheentupa. Tänä vuonna palkinnon saivat Hallmanin lisäksi professori Zulfiqar A. Bhutta Pakistanista ja professori Göran Wennergren Ruotsista.

