Lähes kaikki asuntokaupat onnistuvat nyt digitaalisesti – myös ilman asuntolainaa

Digitaalinen asuntokauppa on ottanut merkittävän harppauksen eteenpäin. Nyt myös ostajat, jotka maksavat asuntonsa omilla varoillaan ilman lainaa, voivat tehdä kaupan kokonaan digitaalisesti DIASin kautta. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista digitaalisissa asuntokaupoissa, ja se on ollut pitkään yksi toivotuimmista parannuksista.

Uudistuksen taustalla keskeinen mahdollistaja on ollut osakekirjojen sähköistyminen. Kun taloyhtiöiden paperisista osakeluetteloista ja osakekirjoista on siirrytty kohti sähköistä omistajamerkintää, on myös ilman lainaa tehtävien kauppojen digitalisointi tullut mahdolliseksi. DIASin kautta tehtävissä kaupoissa osakekirja sähköistetään automaattisesti, ja tällä hetkellä jo 98 % DIAS-kaupoista on sellaisia, joissa osakekirja on joko sähköistetty tai alun perin sähköinen.

Tämä kehitys on poistanut aiemmin digitaalisia kauppoja rajoittaneita esteitä, kuten fyysisten osakekirjojen käsittelyyn liittyvät vaiheet, ja mahdollistanut täysin digitaaliset kaupat myös silloin, kun ostaja ei tarvitse lainaa.

Tavoitteenamme on, että yhä useampi asuntokauppa voidaan hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti digitaalisesti

Tämä uusi tuotelaajennus kasvattaa DIASin kattavuutta merkittävästi: käytännössä lähes kaikki asunto-osakekaupat voidaan toteuttaa digitaalisesti DIASin kautta.

Myös kiinteistökaupan DIAS-kattavuus laajenee selvästi, mikä tarkoittaa, että yhä useampi kiinteistökauppa on nyt mahdollista toteuttaa digitaalisesti DIAS-kauppana.

Korkojen nousun myötä kiinnostus asuntojen ostamiseen omilla varoilla ilman lainarahoitusta on kasvanut. Uudistuksen myötä digitaalinen asuntokauppa on nyt entistä useamman ulottuvilla.

Esimerkiksi asunnonvaihtaja, joka myy nykyisen kotinsa ja ostaa uuden ilman lainaa, voi nyt tehdä kaupan alusta loppuun digitaalisesti. Myös osakeyhtiö, joka ostaa sijoitusasunnon omarahoitteisesti, voi hoitaa kaupan sujuvasti DIASin kautta.

“Tavoitteemme on, että yhä useampi asuntokauppa voidaan hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti digitaalisesti – tilanteesta riippumatta,” sanoo DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin.

Viime vuonna jo lähes 50 % kaikista kiinteistönvälittäjien tekemistä asunto-osakekaupoista toteutettiin DIASin kautta. DIAS on ollut käytössä vuodesta 2019 lähtien. DIASin tavoitteena on mahdollistaa sujuva, turvallinen ja tehokas asuntokauppa kaikille osapuolille – digitaalisesti.