Huld vahvistaa asemaansa avaruus- ja puolustusteollisuudessa – nimittää uuden toimitusjohtajan

Huldin uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.8.2025 alkaen Juha Virtanen. Hänen tavoitteenaan on vahvistaa Huldin jalansijaa merkittävänä eurooppalaisena asiantuntijana erityisesti avaruuden ja puolustuksen aloilla. Virtasen mukaan markkina on kasvamassa voimakkaasti tulevina vuosina uusien investointien myötä, ja Huld on erinomaisessa asemassa, koska on toiminut jo pitkään näillä sektoreilla.

Virtanen kertoo odottavansa innolla uusiin toimitusjohtajan tehtäviin tarttumista.

– Olen päässyt tutustumaan Huldin toimintaan hallituksen jäsenenä jo kolmen vuoden ajan. Yhtiöllä on mahtava nykyinen asiakaskunta ja valtava potentiaali nousta yhdeksi Euroopan johtavista toimijoista erityisesti avaruuden ja puolustusteollisuuden digitalisaation ja tuotekehityksen alalla. Tulemme jatkossakin keskittymään laadukkaan, turvallisen ja kestävän teknologian kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Virtanen on toiminut viimeiset 18 vuotta Gofore Oyj:n palveluksessa, viimeksi vastaten johtoryhmässä digitaalisten palveluiden liiketoiminnasta. Lisäksi hän on toiminut Huldin hallituksen jäsenenä toukokuusta 2022 alkaen, osallistuen yhtiön strategiseen kehitykseen ja hallitustyöskentelyyn. Toimitusjohtajan tehtävän vastaanottaessaan Virtanen jättää myös Huldin hallituksen.

Nykyinen toimitusjohtaja siirtyy hallitukseen

Nykyinen toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Mika Kiljala jättää toimitusjohtajan tehtävän 1.8.2025 ja siirtyy Huldin hallituksen jäseneksi. Lisäksi hän tukee uutta toimitusjohtajaa siirtymävaiheessa neuvonantajan roolissa.

– Olen saanut kunnian johtaa ja kasvattaa Huldia 20 vuoden ajan, ja nyt on oikea hetki siirtyä uuteen rooliin hallituksessa tukemaan yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta. Huld on kehittynyt merkittävästi vuosien varrella, ja olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet. Juha Virtanen tuntee yhtiön hyvin ja hänellä on vahva näkemys ja kokemus, miten kasvuyhtiötä johdetaan. Jätän toimitusjohtajan roolin hänelle luottavaisin mielin ja odotan innolla mahdollisuutta tukea Huldin kehitystä hallituksen jäsenenä sekä osakkeenomistajana, Kiljala kiittää.

Myös Huldin hallituksen puheenjohtaja Johan Wentzel kommentoi muutosta:

– Huld on kehittynyt Sentica Oy:n omistuksessa vuodesta 2017 alkaen alallaan tunnustetuksi ja vakiintuneeksi toimijaksi. Iso kiitos Mika Kiljalalle pitkästä ja menestyksekkäästä rupeamasta Huldin toimitusjohtajana. Juha Virtasen siirtyminen toimitusjohtajaksi tukee seuraavaa vaihetta strategiassamme, joka tähtää kasvuun erityisesti vahvojen avaruus- ja puolustuskompetenssiemme ympäriltä.