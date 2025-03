Hämeenmaan uusin Prisma tuo entistä laajemmat valikoimat Orimattilaan

Kokonaan uusi Prisma Orimattila on asiakkaitamme varten suunniteltu moderni kokonaisuus. Vanhan S-marketin tilalle rakennettu päivittäistavarapuoli on kokenut suuren uudistuksen ja uusi käyttötavarapuoli on rakennettu myymälän uudisosaan.

”On hienoa, että saamme vihdoin tuoda Prisman palvelut Orimattilaan. Olemme päivittäneet kaikki myymälän tilat ja tehneet siitä entistä viihtyisämmän asiakkaillemme”, kertoo markettoimialajohtaja Jouni Viljanen.

Toivottuja tuotteita ja lisää kassoja

Myymälän pinta-ala on kaksinkertaistunut ja sinne on rakennettu kokonaan uusi käyttötavaraosasto. Asiakkaat ovat päässeet vaikuttamaan käyttötavaravalikoimaan, joka sisältää muun muassa kodin, sisustuksen, elektroniikan, pukeutumisen ja vapaa-ajan tuotteita sekä lasten leluja.

S-marketin valikoima laajentui Prisman mittoihin, ja nyt Prisma Orimattilassa on entistä laajempi valikoima ruokatuotteita, kuten hedelmiä ja vihanneksia, sekä muita päivittäistavaroita, esimerkiksi kosmetiikkatuotteita ja meikkejä. Ruokatorilta ja Leipätorilta saa mukaan leipiä, lämpimiä ruoka-annoksia sekä laadukasta kalaa ja lihaa ruoanlaittoon. Nestekaasuautomaatti tulee uutena palveluna kokeiluun Prisma Orimattilaan.

Uudessa Prismassa on panostettu myös sujuvaan kassapalveluun. Myymälässä on enemmän kassoja, lisäksi pikakassojen määrä on tuplaantunut kymmeneen.

Verkkokaupan palvelut laajenevat

Uuden Prisman kauppakäytävällä palvelevat tutut apteekki, Alko ja Musti ja Mirri. Kahvila-konditoria Marenki palvelee uudistuneella konseptilla uusissa tiloissa kauppakäytävän varrella. Uutena liikkeenä Prisman tiloihin tuli Silmäasema.

Prisman myötä verkkokaupan palvelut laajenevat. Prisma tarjoaa Prisman, Sokoksen ja ruoanverkkokaupan koko valikoiman tilattavaksi ja noudettavaksi noutopisteestä. Myymälän ulkopuolella ovat Postin noutopiste ja Pakettipiste.

Prisman piha-alueet ja parkkipaikat uudistettiin kokonaisuudessaan. Piha-alueen viimeistelyt tehdään kevään aikana. Lisäksi asiakkaille tuli mahdollisuus ladata autonsa kauppakäyntinsä aikana. Sähköautojen latausasema avattiin alkuvuodesta. Latausasemalla on neljä CCS-suurteholatauspistettä. Autoilijan palveluita täydentää myös Prisma Orimattilan yhteydessä sijaitseva ABC-autopesu.

Henkilökunta aktiivisesti mukana suunnittelemassa omaa kauppaa

Prisma Orimattilan henkilökunta on osallistunut aktiivisesti uuden myymälän suunnitteluun ja toteutukseen. Moderni kauppa toi mukanaan esimerkiksi modernit työpisteet, laitteet ja taukotilat.

”Orimattilan henkilökunta on ollut alusta saakka aktiivisesti suunnittelemassa ja kehittämässä, eli he ovat olleet myös rakentamassa omaa kauppaansa. Henkilökunnan panos suunnittelutyössä on ollut merkittävää. Lisäksi on heidän ansiotaan, että kaupan arki on pyörinyt normaalisti rakennustöiden ajan. Koko henkilökunta odottaa uuden Prisman avajaisia”, kertoo ryhmäpäällikkö Ville Kivinen.

Orimattilan Prisman nykyisille työntekijöille tarjottiin enemmän sopimustunteja ja myymälään palkattiin myös 20 uutta työntekijää, kun S-market laajennettiin Prismaksi. Tulevaksi kesäksi uuteen Prismaan palkataan noin 20 kesätyöntekijää.

Alueellista työllistämistä

Prisma Orimattilan investointi on suuruudeltaan noin 13,5 miljoonaa euroa. Suuri hanke on työllistänyt monia päijäthämäläisiä rakennusalan yrityksiä, yhteensä noin 250 henkilöä.

Prisma Orimattilan talotekniikka on uusittu kokonaisuudessaan. Myymälässä on uusittu kaikki kylmälaitteet ja kylmälaitos uusittiin hiilidioksidilaitokseksi. Kylmästä saatava lauhdelämpö hyödynnetään rakennuksen lämmittämiseen.