Mikko Kaipio nimitetty johtavaksi konsultiksi Forge Digitalille

Forge Digitalille ja Krosswisen yritysklusteriin on nimitetty uusi johtava konsultti, Mikko Kaipio. Uudessa roolissaan Kaipio tukee yhtiöiden asiakkaita vaativissa strategia-, konseptointi- ja design-projekteissa sekä digitalisaation suunnittelussa ja johtamisessa. Kaipiolla on yli 20 vuoden kokemus alalta, ja aiemmin hän on toiminut muun muassa Nortalilla kansainvälisenä tuotejohtajana, Reaktorilla muotoilujohtajana sekä Woltilla johtavana suunnittelijana.



Kaipion osaaminen kattaa laajasti palvelumuotoilun, konseptoinnin, johdon konsultoinnin, tuotekehityksen, käyttöliittymäsuunnittelun ja teollisen muotoilun. Urallaan hän on toteuttanut teollisuuden optimointiratkaisuita ja operatiivisia työkaluja, moderneja kuluttajille suunnattuja digipalveluita, tulevaisuuden konsepteja, robotiikkaratkaisuita sekä tiedolla johtamisen ratkaisuja. Lisäksi hän on tutkinut uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia monissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yrityksissä. Kaipiolla on laajasti toimialakokemusta teollisuudesta, terveydenhuollosta, energiasektorilta, kansainvälisestä vähittäis- ja tukkukaupasta, palvelukanavista sekä älykkäistä satama- ja logistiikkaratkaisuista.



Krosswisen toimintamallin vahvuutena hän kuvaa yhtiön käytännönläheisen ja analyyttisen lähestymistavan asiakkaiden liiketoiminnan ja organisaation tulevaisuuden tarpeisiin. "Krosswisen yhtiöillä on todella järkiperäinen tapa tarkastella asiakkaidensa liiketoimintaa ja organisaation tarpeita toimialalähtöisesti. On hienoa päästä työskentelemään maan eturivin tekijöiden kanssa. Arvostan myös vahvaa yhteisöllisyyttä Krosswise-klusterin yritysten välillä," hän kertoo.



Kaipio tunnetaan markkinassa monipuolisena konseptoijana, joka tarttuu haasteisiin intohimolla. Lisäksi hän on aktiivinen vaikuttaja design-verkostoissa puhujana sekä kontribuuttorina erilaisiin avoimen lähdekoodin hankkeisiin.

Tietoa Forge Digital Oy:sta

Krosswiseen kuuluva toimialayhtiö Forge Digital on erikoistunut teollisuuden digitalisaatioon. Yhtiö on perustettu syksyllä 2023. Forge Digitalia ovat olleet perustamassa johtavat konsultit Mikko Viskari ja Kari Jussila sekä toimitusjohtaja Esa Mäkelä, jolla on pitkä kokemus teollisuuden IT-konsultoinnin johtamisesta muun muassa Etteplanilla. Forge palvelee asiakkaitaan kattavasti aina liiketoimintajohdon konsultaatiosta teknisiin toteutuksiin. Yhtiön ydintiimi koostuu kokeneista ammattilaisista, joilla on yli 20 vuoden kokemus ja toimialaymmärrys IT-alalta, erityisesti teollisuuden asiakkuuksista.



Tietoa 61N Solutions Oy:sta

61N Solutions Oy, tuttavallisemmin 61N, on puolustus- ja turvallisuusalaan keskittyvä IT-konsultointiyhtiö. Yritys aloitti operatiivisen toimintansa elokuussa 2022 ja se työllistää tällä hetkellä yli 40 asiantuntijaa. Tavoitteena on kasvattaa henkilöstömäärä 70:een vuoden 2025 aikana. Ensimmäisen täyden 12 kk:n tilikauden liikevaihto vuonna 2023 oli 1,63 MEUR ja vuonna 2024 4,6 MEUR. 61N kuuluu Krosswise-yritysryppääseen, ja sen perustamisessa ovat olleet mukana puolustus- ja turvallisuusalan konkarit johtava konsultti Aapo Koski ja johtava konsultti Janne Mansikkamäki.



Tietoa Krosswise-yritysryppäästä

Krosswise rakentaa tarkasti valittujen toimialojen IT-konsultointiin erikoistuvia tytär- ja osakkuusyrityksiä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat puolustus- ja turvallisuusalaan keskittynyt 61N Solutions Oy, teollisuuden digitalisaatioon erikoistunut Forge Digital Oy, terveyssektorin Invinite Oy sekä Krossflow Oy merenkulun logistiikan alalta.

Krosswise-yritysryppään on perustanut Matti Ristimäki sekä Reaktor Group. Krosswisen tavoitteena on kasvattaa jokainen toimialayhtiö vähintään 200 henkilön suuruiseksi ja osaamiseltaan kansainväliselle tasolle.