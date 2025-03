Vihreiden Lindgren: Tuodaan mahdollisuus musiikkiharrastukseen kaikkien ulottuville

Harrastamisen Suomen mallin tarkoitus on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastus. Malli on käytössä myös Helsingissä.



“Toiminta on toistaiseksi liian kapeaa ja pienimuotoista, eikä se mahdollista pitkäaikaista harrastusta. Malliin on saatava riittävät resurssit, jotta todella jokaisella koululaisella olisi mieleinen harrastus, joka luo turvallisen, sosiaalisen yhteisön ja tuo arkeen mielekästä tekemistä”, sanoo Vihreiden kaupunginvaltuutettu Minna Lindgren.

Harrastamisen Suomen malli on tarkoitettu koululaisille, mutta sen ajatusta saavutettavista harrastuksista voi soveltaa kaikenikäisiin.

“Tuodaan mahdollisuus musiikkiharrastukseen kaikkien ulottuville. Musiikki lisää tutkitusti sosiaalisuutta ja kehittää keskittymis- ja oppimistaitoja. Se myös tuo mielihyvää ja auttaa säätelemään tunteita. Musiikin kieli on yleismaailmallinen. Kielitaidon puute ei ole este osallistua kuoroon, bändiin tai orkesteriin, ja siksi musiikkiharrastuksen merkitys kotoutumisessa korostuu. Myös liikunta ja muut taiteet tarjoavat mahdollisuuksia laajaan hyvinvointiin”, Lindgren jatkaa.

Maailmalla on kehitetty monia musiikkia hyödyntäviä sosiaalista eriytymistä estäviä keinoja. Niistä norjalainen ”Kaikki laulaa”, venezuelalaisen Il Sisteman mukainen Tempo-toiminta ja Viron mallin mukainen varhaiskasvatuksen yhteydessä toimiva muskaritoiminta olisivat kaikki helposti Helsingissä toteutettavissa.

“Yhteislaulu päiväkodista palvelutaloon työpaikkoja unohtamatta, maahanmuuttajataustaisten orkesterit koulun yhteydessä, maksuton muskari osana varhaiskasvatusta – siinä muutama konkreettinen ehdotus”, Lindgren listaa.

Lindgren korostaa, että toimivien terveys- ja sosiaalipalveluiden lisäksi hyvinvoinnin kaupungissa tarkoittaa saavutettavaa kulttuuria ja monipuolista harrastustoimintaa kaikenikäisille. “Siksi on tärkeää, että jokaisella helsinkiläisellä on mahdollisuus harrastuksiin, kulttuuriin ja liikuntaan. Kaupungin kulttuuripalvelut ovat monipuoliset, ja niiden rahoituksen jatkuvuudesta on pidettävä huolta, vaikka hallitus leikkaakin valtion kulttuuribudjettia”, Lindgren päättää.