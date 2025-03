Suomen toiseksi suurin kaupunkilehti sai uuden omistajan

Kaikuja yli kolmenkymmenen vuoden takaa

Turun Seutusanomat -lehden historia ulottuu viime vuosituhannen puolelle. Vuonna 1994 julkaisutoiminta aloitettiin Kaupunkiuutiset-lehdellä, joka vuoden 2016 alusta alkaen jatkoi nimellä Turun Seutusanomat länsi. Toinen lehti, Turun Seutusanomat itä, oli nimeltään Kaarinan Uutiset vuosina 2009–2015. Lisäksi vuoden 2020 alussa perustettiin kolmas aluepainos Turun Seutusanomat keskusta.

Turun Seutusanomat -lehti tuottaa alueen asukkaita kiinnostavia uutisia ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja toimii samalla alueen eri toimijoille tarpeellisena ilmoituskanavana. Lehden vapaaehtoisina avustajina on kotiseuturakkaita ihmisiä, joille on tärkeää, että alueella on oma paikallislehti. Lehden kokonaistavoittavuus on lähes 200.000 lukijaa. Lehti on lukijalleen maksuton.

Yli kolmenkymmenen vuoden toiminnan jälkeen viestikapula siirrettiin nyt tehdyllä liiketoimintakaupalla ML-Mediat Oy:ltä useita kymmeniä lähilehtiä pk-seudulla julkaisevalle Letterbox Media Oy:lle.

Kaupunkilehdet uuden kustannushaasteen edessä

Vuosikausia kaupunkilehtikentän suurimpina haasteina on pidetty lukutottumusten siirtymistä digitaalisille alustoille ja painopaperin hinnan epäsuotuisaa kehitystä. Viime vuonna ala koki kuitenkin uuden suuren iskun. Postin lopetettua ilmaisjakelun jäi kotiin jaettavien kaupunkilehtien jakelumarkkinoille vain yksi valtakunnallinen toimija ja monopoliasema näkyy. ”Meillä on konsernissa iso kaupunkilehti, jonka jakeluhintaa jakeluyhtiö nosti yhdellä ilmoituksella 200 prosentilla. Pelin henki oli ota tai jätä. Me emme ottaneet ja se oli oikea päätös. Itsenäisten kaupunkilehtien on nopeasti toimittava uusien jakeluratkaisujen järjestämiseksi, muuten hukka perii”, kertoo Letterbox Media Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Kuusanmäki. ”Optimaalisten jakeluratkaisujen osalta olemme Letterboxilla onnistuneet hyvin, meillä kun onneksi on talossa myös omaa jakeluosaamista. Konsultoinkin mielelläni aiheesta muitakin kustantajia.”

”Painetun median ilmoitusmyynti toimii monessa lehtitalossa viime vuosituhannen metodeilla. Ajat ovat muuttuneet ja niin ovat myyntiväittämätkin. Tähän paneudumme nyt myös Turussa”, sanoo Kuusanmäki, joka on vaikuttanut useissa medioissa mm. Kaupunkilehti Turkulaisessa ja Tamperelaisessa, City-lehdessä, Uutislehti 100:ssa, Nykypäivä-lehdessä ja Sävelradiossa, sekä Suomen Suoramainonta Oy:ssa.

”Toimiessani 2000-luvun alussa Janton Oyj viestintäkonsernin kehitysjohtajana tatuoitui kannattavuuden merkitys Kai Mäkelän toimesta selkäytimeeni, eikä yhtään vähempää talouslukujen merkitystä kustannustoiminnassa korostanut pääkonsuli Heikki Tavela, joka Nykypäivä-lehden toimitusjohtajakaudellani toimi yhtiön hallituksen puheenjohtajana”, kertoo Kuusanmäki. ”Tuloksekkaaksi todettuja metodeja tässä nyt viedään eteenpäin.”

Letterbox Median lehtiperheessä nyt 50 lehteä

Letterbox Mediat on nyt tehdyn kaupan jälkeen kahden miljoonan euron liikevaihdolla yksi maamme suurimmista kaupunkilehtitaloista. Yli 50 lähilehden joukossa ovat mm. Itis-lehti, Tapiola-lehti, Myyrmäki-lehti, Järvenpää-lehti ja Uusi Kirkkonummi -lehti. Vuonna 2020 lehtiperheeseen liitettiin yli 30-vuotias Puoli Kaupunkia -lehti, vuonna 2021 Wheelmedian lähes valtakunnalliset Kaasujalka-lehdet ja vuonna 2022 perinteikäs Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti. Kaikki Letterbox Median julkaisut ovat lukijalleen maksuttomia.

Lisätiedot: Letterbox Media Oy hpj Jukka Kuusanmäki puh. 0400-319780 jukka.kuusanmaki@letterbox.fi

Lehden www-sivut: www.turunseutusanomat.fi

Näköislehdet: https://issuu.com/turunseutusanomat

LetterboxMedian kustantamat lähilehdet:

https://www.lehtiluukku.fi/kustantajat/letterboxmediat

Wheelmedian lehdet:

https://www.lehtiluukku.fi/kustantajat/wheelmedia