Karvialla jatketaan Säkkijoen sillan rakentamistöitä ja korjataan Meijerin silta

Av alla landskap i Finland ökade arbetslösheten snabbast i Egentliga Finland 25.3.2025 09:40:24 EET | Pressmeddelande

Antalet arbetslösa i Egentliga Finland minskade med ett par hundra personer under februari. Trots detta har arbetslöshetstakten ökat mycket snabbt i landskapet under det senaste året. Till stor del beror detta på den långvarigt mycket låga efterfrågan på arbetskraft, vilket nu återspeglas i det ökande antalet arbetslösa. Arbetslösheten har ökat mest bland långtidsarbetslösa, högutbildade, unga (under 25 år) och kvinnor.