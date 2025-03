Pohteen toinen vuosi kansien välissä – aluehallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Tilinpäätös ja toimintakertomus tiivistävät Pohteen toisen toimintavuoden

− Pohteen toiminta on vakiintunut toisen toimintavuoden aikana. Toimintaa on jouduttu sopeuttamaan valtion rahoituksen mukaiseksi. Talous on saatu käännettyä kestävään suuntaan. Myös palveluja on onnistuttu kehittämään tiukasta taloustilanteesta huolimatta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimivat hyvinvointialueilla paremmin kuin edeltävässä kuntapohjaisessa järjestelmässä. Kansallisessa vertailussa Pohde pärjää monella eri mittarilla. Näistä yhteisistä onnistumisista haluan kiittää Pohteen henkilöstöä ja päättäjiä, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli.

Vuoden 2024 tiedot kertovat, että sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman että tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet ovat edenneet. Pohteen taloustilanne on parantunut. Henkilöstön saatavuus on parantunut niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin pelastustoimessakin.

Uusia palveluja on otettu käyttöön. Digitaalinen sote-keskus on laajentunut. Samoin liikkuvien ja kotiin annettavien palvelujen kuten kotisairaalan ja kotikuntoutuksen toiminta on laajentunut. Palveluverkkoa on uudistettu. Uuden sairaalan A- ja B-rakennukset on otettu käyttöön.

Hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet vaihtelevasti. Terveydenhuollon hoitoon pääsy ei ole toteutunut kaikissa palveluissa lainmukaisesti. Tähän ovat vaikuttaneet henkilöstön saatavuushaasteet. Lisäksi kysyntä on kasvanut osassa palveluita. Tietopohja on vielä osin vajavainen erityisesti sosiaalihuollon tiedoissa.

Pelastustoimen toimintavalmiusajat toteutuivat palvelutasopäätöksen mukaisesti. Kiireellisen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen toteumat heikentyivät edellisestä vuodesta.

Toimintakertomus kertoo myös henkilöstöstä

Pohteen palveluksessa oli 18 162 henkilöä 31.12.2024. Palkallinen ja toteutunut työpanos olivat lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Suurimmat toimialueet olivat OYS sairaalapalvelut ja ensihoito, ikäihmisten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria, joissa työskenteli 61 prosenttia henkilöstöstä.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna suurimman ammattiryhmän muodosti hoitohenkilöstö, jonka osuus oli 60 prosenttia. Huolto-, tuki- ja hallintopalveluhenkilöstön osuus oli 11,3 prosenttia, sosiaalitoimen henkilöstön 9,8 prosenttia ja lääkäreiden 8,9 prosenttia.

Henkilöstöstä naisia oli 83,4 prosenttia ja miehiä 16,6 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 44,5 vuotta. Vakituisessa palvelussuhteessa oli 77 prosenttia henkilöstöstä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 23 prosenttia. Osa-aikaisena työskenteli noin 15 prosenttia henkilöstöstä.

Hakijoiden määrä avoimiin tehtäviin kasvoi edellisestä vuodesta. Henkilöstön saatavuudessa oli edelleen haasteita muun muassa sairaanhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, perusterveydenhuollon lääkäreiden, psykiatrien ja puheterapeuttien tehtävissä.

Koulutuspäivien määrä kasvoi. Lähtövaihtuvuus oli alhaisempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,3 eli edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2024 aikana käytiin yhteensä yhdeksän irtisanomisperusteista yhteistoimintamenettelyä. Kaikissa näissä henkilöstölle pysyttiin tarjoamaan muita tehtäviä.

Toimintakulut olivat 2,25 miljardia euroa – puolet henkilöstökuluja

Pohde sai viime vuonna valtion rahoitusta 1,806 miljardia euroa. Pohteen toimintakulut olivat yhteensä 2,15 miljardia euroa. Tästä 48 prosenttia eli 1 025,9 miljoonaa euroa oli henkilöstökuluja.

Palvelujen ostoja oli yhteensä 754,4 miljoonaa euroa. Ne muodostavat Pohteen toimintakuluista noin 35 prosenttia. Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli 452,8 miljoonaa euroa ja muiden palvelujen ostojen osuus 301,6 miljoonaa euroa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus toimintakuluista oli 8 prosenttia eli 178,5 miljoonaa euroa. Avustusten toteuma oli 69,5 miljoonaa euroa. Muita toimintakuluja olivat muun muassa tilavuokrat, kiinteistöverot ja luottotappiot. Muiden toimintakulujen toteuma oli 123,3 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot olivat vuonna 2024 yhteensä 349,3 miljoonaa euroa. Toimintakate oli 1,802 miljardia euroa.

Vuoden alijäämä oli 50,7 miljoonaa euroa

Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2024 oli 60,1 miljoonaa alijäämäinen. Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen perusteella arvioitiin, että tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden vaikutukset eivät näy riittävällä tavalla talouden toteumassa. Tämän arvion perusteella aluevaltuusto muutti Pohteen talousarvion alijäämäennusteeksi 90 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 edetessä ja seurantatiedon lisääntyessä alkoi näkyä merkkejä taloustilanteen paranemisesta. Tilinpäätöksessä Pohteen tulos vuodelle 2024 muodostui 50,7 alijäämäiseksi. Pohteen ensimmäisenä toimintavuonna 2023 alijäämää oli 72,2 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös on ennakoitua parempi

Vuoden 2024 tilinpäätös toteutui alkuperäistä ja muutettua talousarviota parempana. Tuloksen parantumiseen vaikutti tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman lisäksi muita tekijöitä. Henkilöstökulut jäivät arvioitua matalammiksi. Budjetointi tarkentui ja toiminta tehostui.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa määriteltiin vuodelle 2024 yhteensä 90 miljoonan euron suuruiset toimenpiteet. Näistä toteutui noin 56 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on, että vielä toteutumattomia tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteitä edistetään vuoden 2025 aikana.

Vuoden 2024 aikana päätettiin myös vuotta 2025 koskevista tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa täydentävistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on osaltaan varmistaa alijäämien kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä.

– Pohteen asukaskohtainen alijäämä kahdelta ensimmäiseltä toimintavuodelta on kansallisella tasolla tarkasteltuna alueista pienimpiä. Tästä näkökulmasta voidaan arvioida, että Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteet ovat olleet vaikuttavia. Hoito- ja palveluvelan kasvu on saatu pysäytettyä vuosien 2023–2024 aikana, ja nyt on nähtävissä monien mittarien kautta käänne parempaan päin, summaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Aluehallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää sen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös lähetetään edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Oulun Keskuspesula Oy:n toimintakertomus 2024, toimitusjohtaja Jussi Kangasmaa

PPE-Köökki Oy:n toimintakertomus 2024, toimitusjohtaja Eija Kangasoja

PPP-Köökki Oy:n toimintakertomus 2024, toimitusjohtaja Anu Turunen

Lainanottovaltuus: Aluehallitus päätti hakea aluehallituksen 11.2.2025 hyväksymän lainanottovaltuuden muutoshakemuksen lisäksi 30 miljoonan euron lisäyksen C-talon lainanottovaltuuteen ja sisällyttää lisäyksen investointisuunnitelmaan aluevaltuustolle keväällä 2025 tehtävässä ehdotuksessa.

Limingan Vesperkodin vuokrasopimuksen siirto

Jäsenmuutokset Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnassa: Puheenjohtajaksi nimitetään TKI-johtaja Teija Kekonen Pohteelta ja jäseniksi ylilääkäri Tuomas Holma Pohteelta ja Jukka Hakkola Oulun yliopistosta.

