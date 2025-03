Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä ikääntyneiden palveluiden chatit avautuneet Varha-sovelluksessa

Neuvoloiden chat toivottu uudistus asiakkaiden keskuudessa

Äitiys- ja lastenneuvola -chat palvelee varsinaissuomalaisia perheitä ma-to klo 7.30–14.30 ja pe klo 7.30–11.30. Chatissa terveydenhoitajat neuvovat raskausaikaan, lapsen hyvinvointiin ja kasvuun sekä vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Turkulaisten on mahdollista chatin kautta myös varata neuvola-aikoja sekä perua ja siirtää niitä. Muihin kuntiin tämä mahdollisuus laajenee syksyllä 2025.



- Varha-sovelluksen käyttöönotto on iso asia perhekeskuspalveluissa. Hienoa, että pääsemme chatin avulla pilotoimaan sovellusta ja pikkuhiljaa laajentamaan digitaalisia palveluita lapsiperheiden tarpeisiin, perhekeskuksen johtaja Terhi Vierikko sanoo.

Ikääntyneiden neuvonta -chat antaa ohjausta ikääntyneille ja heidän omaisilleen

Varsinais-Suomen ikääntyneiden asiakasohjaus on ottanut käyttöönsä Varha-sovelluksen chat-palvelun puhelinneuvonnan rinnalle. Ikääntyneiden asiakasohjaus tarjoaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen neuvontaa erilaisista kotona asumista tukevista palveluvaihtoehdoista, hyvinvointialueen tarjoamista asumisvaihtoehdoista ja niihin hakeutumisesta. Asiakasohjaus neuvoo myös hyvinvointia tukevista ratkaisuista, kuten kunnan, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta ja palveluista. Asiakasohjauksesta voidaan tarvittaessa myös varata asiakkaalle palvelutarpeen arviointiaika, joka tehdään kotikäyntinä.

Ikääntyneiden neuvonta -chat on tarkoitettu yli 65-vuotiaille ja heidän omaisilleen. Chat on avoinna ma-pe 9–15. Asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin suomeksi p. 02 262 6164 (klo 9–15) ja ruotsiksi p. 02 262 6174 (klo 9–12).

-Chat on ollut meillä vaihtoehtoisena palvelukanavana puhelimen rinnalla jo aiemmin. Nyt chat löytyy Varha-sovelluksesta. Olemme täysin tietoisia, että puhelin on monelle ikääntyneelle se paras yhteydenottokanava, mutta chatilla on oma paikkansa esimerkiksi omaisten yhteydenottokanavana. Chat, kuten puhelinkin on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole vielä asiakkuutta Varhan palveluissa, asiakasohjauspäällikkö Eira Helin kertoo.

Varha-sovelluksen käyttäjämäärät jatkuvassa kasvussa

Varha-sovelluksen käyttäjämäärät ovat tasaisessa kasvussa, sillä jo lähes 30 000 varsinaissuomalaista on tutustunut sovelluksesta löytyviin palveluihin. Esimerkiksi Sairastaminen ja terveydenhoito -chatissa asioi päivittäin noin 100 asiakasta. Suun ja hampaiden hoito -chatissa asioi helmikuun aikana n. 1500 asiakasta.

Varha-sovellus on kaikille varsinaissuomalaisille tarkoitettu yhteinen digitaalinen asiointikanava Varhan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä Tyks-sairaalapalveluihin. Sovellus otettiin käyttöön lokakuussa 2024 ja uusia palveluja avautuu joka kuukausi. Sovellus otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuosien 2024–2026 aikana.

Varha-sovelluksen voi ladata käyttöönsä Google Play ja AppStore-sovelluskaupoista. Sovellus toimii myös tietokoneella osoitteessa digi.varha.fi. Varha-sovelluksen chattien ja viestin kautta asiakas voi asioida Varhan eri ammattilaisten kanssa ja saada tilanteeseen sopivaa apua, hoitoa ja ohjausta sekä hoidon tarpeen arvion kautta ajan. Varhan ammattilainen voi lähettää sovelluksen kautta viestejä kyselyitä, todistuksia ja hoito-ohjeita. Sovelluksen kautta asiakas pääsee liittymään myös varatulle etävastaanotolle.

Lue lisää: varha.fi/varha-sovellus