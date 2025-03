SDP:n Nurminen ja Heinäluoma: Hallituksen päätökset heikentävät hyvinvointiyhteiskuntaa – oppositiolta yhteinen välikysymys

- Pääministeri Orpo ei ole vieläkään lunastanut eduskunnalle antamaansa lupausta paljastaa hallitusten lisäleikkausten kohdentuminen. Nyt on lupausten lunastamisen aika, Eveliina Heinäluoma toteaa.

- Suomalaisilla on oikeus tietää, suunnitteleeko hallitus leikkauksia vaikkapa ikääntyneiden vammaisten palveluihin. Entä onko lastensuojelu turvassa leikkauksilta? Tai vanhustenhuolto, kysyy Ilmari Nurminen.

Hallituksen päätökset ovat tähän mennessä heikentäneet hyvinvointiyhteiskunnan palveluita monin tavoin. Hallitus on jo romuttanut hoitoonpääsyn, heikentänyt vanhusten hoivaa, korottanut asiakasmaksuja ja karsinut sairaaloiden päivystyksiä sekä nostanut lääkkeiden hintoja. Ihmisille tärkeät lähi- ja peruspalvelut ovat heikentyneet ja palveluiden saatavuus on huonontunut. Suomalaisten luottamus terveydenhuoltoon on laskenut hallituksen toimien seurauksena.

- Hallituksen hyvinvointileikkaukset heikentävät niiden asemaa, jotka ovat yhteiskunnassa jo valmiiksi heikoimmilla. Koko kautensa ajan Orpon-Purran hallitus on kasannut tasapainottamisen taakan vammaisten, sairaiden, pienituloisten ja ikäihmisten kannettavaksi, ja nostanut keskituloisen suomalaisen verotuksen ennätyslukemiin, Nurminen toteaa.

- Aikooko hallitus seuraavaksi rajata ikääntyneiden oikeuksia vammaispalveluihin ja jos näin on, niin miten hallituksessa ajatellaan, että ikääntyneiden välttämättömät tarpeet voidaan kattaa? Jo nyt hoitotakuun pidennys on ollut karmea valinta vanhojen ihmisten näkökulmasta. Samoin vanhuspalveluihin tehdyt mittavat leikkaukset ovat heikentäneet hoidon ja hoivan laatua. Kaikki ennaltaehkäisevät ikääntyneiden terveyttä edistävät keinot mm. kuntoutukseen loistavat poissaolollaan, Nurminen muistuttaa.

- Kello käy. Pääministeri lupasi, että hallitus tulee kertomaan suomalaisille sote-leikkausten kohtalon hyvissä ajoin ennen vaaleja. Nyt ennakkoäänestyksen alkamiseen on kuusi päivää, emmekä vieläkään tiedä, mistä kansalaisten tärkeistä palveluista hallitus aikoo leikata ja kuinka moni työntekijä hyvinvointialueilla joutuu pelkäämään työpaikkansa puolesta. Suomalaiset ovat huolissaan Suomen suunnasta ja heillä on oikeus tietää myös ennen vaalipäivää, mistä hallitus aikoo leikata. Tähän vaadimme välikysymyksellä vastauksia, Heinäluoma päättää.