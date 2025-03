Yllätyskäänne: rakennusalan työpaikkojen määrä kasvoi – näitä tekijöitä haetaan eniten

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin 1.1.–24.3.2025 lähes 93 000 työpaikkailmoitusta. Tämä on noin 18 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

”Talouden epävarmuus on näkynyt jo kauan työpaikkailmoitusten pienempänä määränä. Valitettavan moni työnantaja on joutunut laittamaan rekrytoinnit kokonaan tauolle tai ainakin vähentämään niitä rajusti”, kertoo Duunitorin kaupallinen johtaja Lauri Iso-Markku.

Tällä hetkellä Duunitorilta löytyy yli 25 000 työpaikkailmoitusta. Todellisuudessa avoimia työpaikkoja on enemmän, sillä moni työnantaja etsii yhdellä ilmoituksella useita työntekijöitä.

Rakennusalan tilanteessa näkyy valonpilkahdus

Rakennusalan työpaikkailmoituksia on julkaistu 1.1.–24.3. noin 10 400, mikä on noin 12 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Rakennusalan tilanne on poikkeuksellinen, sillä kaikilla muilla suurilla aloilla ilmoituksia on julkaistu viime vuotta vähemmän.

Näillä alueilla on julkaistu eniten rakennusalan työpaikkoja:



Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Lappi

”Rakennusala reagoi voimakkaasti talouden suhdanteisiin ja on ollut kovassa ahdingossa jo pitkään. Tuoreet luvut antavat toivoa paremmasta ja viittaavat toivottavasti siihen, että taloustilanne alkaisi pikkuhiljaa elpyä. Esimerkiksi Uudellamaalla on julkaistu noin 11 prosenttia viime vuotta enemmän rakennusalan ilmoituksia, Pirkanmaalla noin 42 prosenttia ja Lapissa noin 9 prosenttia enemmän”, Iso-Markku sanoo.

”Tässä vaiheessa vuotta on kuitenkin liian aikaista sanoa, mihin suuntaan rakennusalan työllisyystilanne kehittyy. On myös hyvä muistaa, että vaikka rakennusalan työpaikkailmoituksia on viime vuotta enemmän, niitä on julkaistu noin 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023.”

Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö Rakli arvioi maaliskuun alussa rakentamisen kääntyvän noin 4 prosentin kasvuun tänä vuonna.

Kysytyimmät rakennusalan ammattilaiset juuri nyt

Näitä rakennusalan tekijöitä työnantajat etsivät eniten Duunitorin työpaikkailmoituksissa 1.1.–24.3.2025:

Sähköasentaja LVI-asentaja/putkiasentaja Tienrakentaja Rakennustyöntekijä Koneenkuljettaja Maa- ja vesirakennustyöntekijä Kaivinkoneenkuljettaja Timpuri Maanrakennustyöntekijä Rakennusinsinööri

”Sähkö- ja LVI-asentajat ovat kysyttyjä osaajia. Heitä tarvitaan tällä hetkellä erityisesti korjausrakentamisen puolella”, Iso-Markku sanoo.

”Vaikka hakijoita on tällä hetkellä normaalia enemmän, työnantajien kannattaa muistaa satsata omien kanavien ja työpaikkailmoitusten lisäksi työnantaja- ja rekrytointimarkkinointiin. Esimerkiksi Skanska on panostanut brändiinsä systemaattisesti, mikä näkyy muun muassa sijoituksessa Forbesin maailman parhaimpien työnantajien listalla.”

Näitä asioita rakennusalan osaajat arvostavat

Iso-Markun mukaan rakennusalan työnantajat voivat erottua muista työnantajista edukseen varmistamalla, että osaajille kaikkein tärkeimmät perusasiat ovat kunnossa.

”Duunitorin työnhakijatutkimuksen mukaan rakennusalan työnhakijoille tärkeintä työpaikkaa harkitessa on, että johtajat ymmärtävät käytännön työtä. Myös työturvallisuuteen panostaminen ja se, että työpaikkailmoituksissa on kerrottu palkkahaitari, houkuttelevat hakijoita”, Iso-Markku kertoo.

