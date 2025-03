Kaikkien perheiden lapsihaaveet ovat tasa-arvoisen tärkeitä

Hallituksen esityksessä yksityisten hoitojen Kela-korvaukset annetaan vain lääketieteellisin perustein. Naisparien ja itsellisten naisten kohdalla lapsettomuus ei yleensä ole lääketieteellistä vaan sosiaalisista syistä johtuvaa. Tämä asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa mies-naispareihin.

“Suomessa puhutaan paljon alhaisesta syntyvyydestä, mutta usein vastuu siitä laitetaan nuorten naisten niskoille. Tämä narratiivi on haitallinen. Syntyvyyttä voidaan tukea vain aidosti tasa-arvoisilla palveluilla. Me demarinaiset olemme lisäksi jo kauan pitäneet esillä, että ei-kaupallinen sijaissynnytys tulisi sallia Suomessa. Nyt on pidettävä ääntä kaikkien perheiden ja kaikkien lapsihaaveiden puolesta”, toteaa Demarinaisten varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.

Demarinaiset vaativat, että myös neuvolapalveluissa huomioidaan monimuotoiset perheet. Hedelmöityshoitojen resursseja julkisessa terveydenhuollossa tulee lisätä ja hyvinvointialueen tuottamien palveluiden tulee huomioida asiakkaiden erityistarpeet. Tällaisia erityistarpeita ovat esimerkiksi sukupuoli ja sen moninaisuus, kulttuurinen tausta, monikielisyys, vammaisuus ja ikä. Transihmiset ja intersukupuoliset on otettava huomioon palveluissa ja henkilökuntaa on koulutettava sateenkaari-ihmisten kohtaamiseen.

“Julkisen puolen hoitoihin tulee panostaa, sillä ne ovat hintansa puolesta saavutettavampia kaikille. Yksityisen puolen kela-korvaukset eivät ole paras tapa tukea ihmisten lapsihaaveita, sillä hoidot ovat kalliita näistä korvauksista huolimatta. Myös SDP:n Elisa Gebhard on pitänyt tätä aihetta paljon esillä. Terveyspalvelujen on oltava yhdenvertaisia ja palveluissa ei saa syrjiä eri perheen muotoja tai sateenkaari-ihmisiä”, päättää Demarinaisten varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen, joka toimii myös Oulun kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana, kaupunginvaltuutettuna ja varakansanedustajana.