Schneider Electric laajentaa Altivar™-pehmokäynnistinvalikoimaa: uudet ratkaisut tehokkaaseen moottorinhallintaan digitalisoiduissa laitoksissa

Schneider Electricin kiinteistöratkaisut tukevat SRV:n elinkaarihanketta Uudenkaupungin Wintterissä 20.3.2025 09:20:32 EET | Tiedote

SRV:n urakoimaan monitoimijatalo Wintteriin valittiin Schneider Electricin kiinteistönhallinnan ja automaation EcoStruxure-ratkaisuja. Wintteri toteutettiin elinkaarimallilla, jossa SRV huolehtii rakennuksen kunnosta ja ylläpidosta 20 vuoden ajan. Schneider Electric on kansainvälinen ja luotettu toimija, jonka ratkaisuja päivitetään jatkuvasti. EcoStruxureen voi yhdistää minkä tahansa valmistajan laitteita, minkä ansiosta ratkaisut soveltuvat erityisen hyvin elinkaariajatteluun. Monitoimijatalo Wintteri on noin 15 000 asukkaan Uudellekaupungille historiallisen suuri ja kunnianhimoinen investointi. Keväällä 2025 saman katon alle tuotiin pienten lasten päivähoitoa, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, taiteen perusopetusta, liikuntatiloja, omatoimikirjasto, ravintoloita ja jopa uimahalli. Tilojen suunnittelussa on huomioitu rakennuksen monipuolinen käyttö ja muuntojoustavuus, mikä asettaa omat haasteensa kiinteistöautomaatiolle. Wintterin urakoitsija ja palvelutuottaja SRV valitsi ki