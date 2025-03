Väitös: Digitaaliset oppimateriaalit on suunniteltava myös aikuisille toisen kielen ja lukutaidon oppijoille (Malessa)

Aikuisia maahanmuuttajia, joilla on rajallinen lukutaito ja muodollinen koulutustausta kutsutaan kansainvälisessä kontekstissa LESLLA-oppijoiksi (Literacy Education and Second Language Learning for Adults). Koska LESLLA-oppijoilla on toisella kielellään vain rajalliset taidot, he kohtaavat valtavan haasteen hankkia luku- ja kirjoitustaitoja ja kehittää suullista kielitaitoaan samanaikaisesti. Teknologiavälitteinen opetus ja harjoittelu voisi tukea näitä oppimisprosesseja, mutta nykyiset digitaaliset oppimisympäristöt eivät ole riittävän kohderyhmäkeskeisiä. Malessa selvitti, kuinka digitaalisia oppimateriaaleja voidaan kehittää yhdessä LESLLAn sidosryhmien kanssa ja niitä varten.

Tutkimuksessa testattiin lapsille suunnatun Lukukupla-oppimispelin soveltuvuutta aikuisille LESLLA-oppijoille. Aikuiskoulutuksen lukutaito-opettajat kokeilivat peliä mobiililaitteillaan ja antoivat palautetta sen jatkokehittämistarpeista. Samalla tunnistettiin saavutettavuuden ja käytettävyyden esteitä sekä keinoja niiden parantamiseksi LESLLA-oppijoille.

Oppimispelien visuaalisuus vaikuttaa oppijan sitoutumiseen

Opettajat korostivat oppijaryhmäkohtaisen räätälöinnin tärkeyttä ja painottivat traumaherkkyyden, luetun ymmärtämisen ja sanaston harjoittelun huomioimisen merkitystä digitaalisten oppimispelien suunnittelussa. Pelin vaikea kieli, joka oli suunniteltu suomea ensimmäisenä kielenään puhuville, nähtiin merkittävänä oppimisen esteenä. Lisäksi opettajat korostivat aikuisille tuttujen ja merkityksellisten aiheiden tärkeyttä pelisisällöissä.

"Yksi odottamaton havainto oli, kuinka voimakkaasti peliympäristön visuaalisten piirteiden katsottiin estävän tai parantavan pelikokemusta ja käyttäjien sitoutumista harjoitteluun", Malessa kommentoi tuloksia.

Tulokset osoittavat, että LESLLA-oppijoille suunnattujen digitaalisten oppimisympäristöjen suunnittelussa on huomioitava myös kohdekäyttäjien mahdolliset motorisiin taitoihin ja näköön liittyvät haasteet.

Malessan tutkimus tuottaa laajemmin sovellettavia suosituksia aikuisille LESLLA-oppijoille suunnattujen digitaalisten oppimisympäristöjen ja -pelien kehittämiseen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää Jyväskylän yliopiston tutkimuskäytössä olevan Lukukupla- oppimispelin muokkaamisessa.

"Alun perin lapsille suunniteltu oppimispeli voitaisiin jatkossa soveltaa myös aikuisten maahanmuuttaneiden opetukseen tukien ja tehostaen aikuisten lukutaidon sujuvaa ja merkityksellistä harjoittelua suomen kielellä", Malessa ehdottaa.

Väitöstilaisuus

FM, MA Eva Malessan soveltavan kielitieteen väitöskirjan Access to (M)ALL: Redesigning a literacy support serious game app in a participatory design approach with Finnish language and literacy teachers of adult migrants with limited/interrupted formal education tarkistustilaisuus järjestetään lauantaina 5.4.2025 kello 12 alkaen Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampuksella Agoran auditoriossa 2.

Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, dosentti Linda Bradley (Göteborgin yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori Mari Honko (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa: https://r.jyu.fi/dissertation-malessa-050425

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0587-4

Tutkimusta ovat rahoittaneet Jyväskylän yliopisto ja Emil Aaltosen säätiö.

Eva Malessa on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut mukana LESLLA-tutkimuksessa ja on erikoistunut teknologiavälitteiseen oppimiseen ja opettamiseen. Tällä hetkellä hän työskentelee projektitutkijana Turun yliopistossa tutkien kielten opetusta ja oppimista kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttajana SustainLANG- hankkeessa. Malessalla on myös monipuolinen opetuskokemus kielenopettajana Suomessa ja Iso-Britanniassa.

Eva Malessa

eva.i.malessa@jyu.fi