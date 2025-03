Linda Liukkaalta uusi aluevaltaus: ensimmäinen aikuisille suunnattu tietokirja

Uutuuskirjassaan Nähdä maailma hiekanjyvässä Linda Liukas johdattaa lukijan matkalle halki tietojenkäsittelytieteen kiehtovan maailman. Kirja kulkee näköalareittiä tähän päivään ja pysähtelee kiinnostaviin ihmiskohtaloihin ja käänteentekeviin ideoihin. Samalla se avaa tarkkanäköisesti teknologian vaikutusta elämäämme ja pohtii, minne tietokone on seuraavaksi matkalla – ja me sen mukana.

Vuonna 1843 brittiläinen seurapiirirouva kirjoitti ensimmäisen rivin koodia. Vajaat sata vuotta myöhemmin jonglööraava matemaatikko keksi bitin. Miten eri aikoina eläneiden ihmisten visiot yhdistyivät ja syntyi kone, joka on muuttanut maailman?

“Tämä kirja on myös eräänlainen atlas, henkilökohtainen kartasto niistä ihmisistä, paikoista ja tapahtumista, joiden ansioista nykyisenlaiset tietokoneet ovat syntyneet. Kuljemme kirjan mukana matkan Kreikasta Lähi-itään, viktoriaaniseen Englantiin, Huippuvuorille ja sienimetsään. Tietokoneiden historia ei ole niinkään tarina esineistä tai koneista – se on ennen kaikkea tarina ihmisistä”, Liukas toteaa.

Linda Liukas on Suomen tunnetuin koodauslähettiläs. Hän on saanut työstään mm. lastenkulttuurin valtionpalkinnon, Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnon ja Think INK -pääpalkinnon. Vuonna 2018 talouslehti Forbes listasi hänet yhdeksi teknologia-alan merkittävimmistä naisista Euroopassa.

Nähdä maailma hiekanjyvässä - Tutkimusmatka tietokoneisiin ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Alma-Ruut Karjalaisen lukemana äänikirjana.

