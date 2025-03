Siltatyöt Pirkanmaalla vuonna 2025

Pirkanmaan siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2025 noin 3,5 miljoonaa euroa. Summa on 0,9 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna.

Isoin yksittäinen kohde on Järviön silta Akaassa valtatiellä 9. Sillan päällysrakenteen korjaustyö ja liikennevalo-ohjaus aiheuttaa liikennehaittaa keväästä syksyyn.

Merkittävimmät siltojen uusimis- tai korjauskohteet:

Paukajoen silta Hirviniementiellä Virtain Äijännevalla uusitaan

Järviön silta vt9 Akaassa päällysrakenteen uusiminen

Putkisilta- ja rumpu-urakka, uusittavat sillat: Maunulan alikulkukäytävä, vt9 Urjala Rauhianojan silta, kt58 Juupajoki Vakkalan silta, kt44 Sastamala Kukasjärven silta, mt325 Kuhmoinen Kaupin silta, mt13285 Ylöjärvi Myllyojan silta, mt 3381 Orivesi Ahon silta I ja II, mt14381 Virrat Suvikrouvin alikulkukäytävä, vt9 Urjala poistetaan

Kaanaan silta (mt13247) Tampereella

Pirttijoen silta (kt65) Ylöjärven Kurussa.

Sorilan alikulkukäytävä (mt338) Tampere, peruskorjaus

Markkulan silta Kihniön Kankarissa. Puuansassillan peruskorjaus.

Työmaista aiheutuu lyhyitä tiekatkoja ja haittaa liikenteelle.

Siltojen kunto Pirkanmaan alueella on kokonaisuudessaan tyydyttävällä tasolla. Huonokuntoiset sillat sijaitsevat pääosin alemmalla, vähemmän liikennöidyllä tieverkolla.

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisesti vuositarkastuksilla sekä 5 vuoden välein tehtävillä yleistarkastuksilla. Tämä tarkka kuntotieto on pohjana suunniteltaessa korjauskohteita.

Pirkanmaan alueella on 1 138 siltaa, joista huonokuntoisia on 105 kappaletta.

Kuntoluokituksessa tyydyttävässä kunnossa olevalla sillalla on jo puutteita ja vaurioita, mutta sillan peruskorjausta voidaan vielä lykätä. Huonokuntoisella sillalla on selviä peruskorjausta vaativia vaurioita ja se tulisi korjata viivyttelemättä.