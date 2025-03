KUTSU Teams-lehdistötilaisuuteen: Kiinteistömaailman 62. Barometrin julkistus - lisäteemana ostajien remonttihalut

Erinomainen tietolähde: asuntojen keskineliöhinnat ja kauppamäärät vuodelta 2024 julkaistu nyt postinumeroittain Kiinteistömaailman verkkopalvelussa 27.1.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Kiinteistömaailman verkkopalvelussa on nyt julkaistu asuntojen ja kiinteistöjen valtakunnalliset keskimääräiset hintatiedot ja kauppamäärät postinumeroittain vuodelta 2024. Rajauksen voi tehdä halutessaan postinumerotasoakin tarkemmin jopa asuntotyypeittäin ja huoneluvuittain, mikäli vuoden aikana on tehty kyseisestä asuntotyypistä vähintään viisi kauppaa. Tiedot esitetään vuodesta 2007 alkaen, jolloin palvelun käyttäjä pääsee viime vuoden tietojen tarkastelun lisäksi näkemään, millainen on ollut historiallinen kehitys.