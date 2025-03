Mitä jokaisen naisen tulisi tietää gynekologisista syövistä?

Gynekologisilla syövillä tarkoitetaan syöpiä, jotka ovat lähtöisin synnytinelimistä, ja Suomessa niihin sairastuu joka vuosi noin 1 800 naista.

– Syöpään sairastuminen on monen sattuman summa, eikä koskaan potilaan oma vika. Sairastumisen riskiin voi kuitenkin vaikuttaa myös omilla toimillaan, jonka vuoksi jokaisella naisella olisi hyvä olla perustiedot naisten yleisimmistä syövistä, gynekologisen onkologian ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, professori Johanna Mäenpää Docrates Mehiläiseltä sanoo.

35–40-vuotiaat naiset: Kohdunkaulan syöpä

Ruuhkavuosia elävillä naisilla tyypillisin syöpä on kohdunkaulan syöpä, jota esiintyy erityisesti 35–40-vuotiailla ja 50–60-vuotiailla naisilla. Kohdunkaulan syövän aiheuttaja on HPV, eli papilloomavirus. Oireina voi esiintyä valkovuotoa tai yhdynnän jälkeistä verenvuotoa, mutta varsinkin alkuvaiheessa syöpä on usein oireeton. Ajoissa todettuna kohdunkaulan syövän ennuste on hyvä, minkä takia papa- ja HPV-seulontoihin on syytä osallistua aina kutsun tullessa. Tärkeää on myös ottaa HPV-rokotus lapselleen:

– Nykyään alakouluikäisille lapsille tarjotaan myös osana kansallista rokoteohjelmaa HPV-rokotusta, joka suojaa paitsi kohdunkaulan syövältä, myös muilta gynekologisilta syöviltä. Vanhemmat saattavat ajatella, ettei rokotetta tarvita näin nuorelle lapselle, mutta sen ottamista ei kannata lykätä, sillä rokote pitää ottaa hyvissä ajoin ennen HPV:lle altistumista eli ennen seksielämän aloittamista, Mäenpää kertoo.

55–65-vuotiaat naiset: Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpää esiintyy tyypillisesti noin 55–65-vuotiailla naisilla, ja se on usein pitkään oireeton. Myöhemmin voi esiintyä epämääräisiä vatsaoireita, kuten turvotusta, vatsakipua ja ripulia, mutta oireina voi olla myös väsymystä, vuotoja, tihentynyttä virtsaamisen tarvetta tai painonlaskua. Paikallisessa taudissa ennuste on hyvä, mutta tauti todetaan valitettavan usein vasta levinneessä vaiheessa.

– Epämääräiset vatsakivut on hyvä tutkituttaa, jos ne jatkuvat yli kuukauden. E-pillerit ja raskaus suojaavat munasarjasyövältä, mutta myös perimällä on vaikutusta, minkä vuoksi on tärkeää tuntea oma ja läheistensä terveyshistoria, Mäenpää toteaa.

65–75-vuotiaat naiset: Kohdunrungon syöpä

Eläkeikäisillä naisilla tyypillisimmin esiintyvän kohdunrungon syövän oireena voi esiintyä vuotohäiriöitä, kuten postmenopausaalista verenvuotoa. Syövän aiheuttaja voi olla esimerkiksi liiallinen estrogeeni, joka voi johtua esimerkiksi diabeteksesta, ylipainosta tai pelkästä estrogeenihoidosta vaihdevuosien yhteydessä. Paranemisennuste kohdunrungon syövästä on usein hyvä.

– Monet naiset pelkäävät turhaan hormonikorvaushoidon käyttöä vaihdevuosien aikana, ja uskovat, että sillä on suora yhteys esimerkiksi rintasyöpään. Vaikka on totta, että yli viisi vuotta jatkunut hormonikorvaushoito nostaa rintasyöpäriskiä jonkin verran, niin myös painonhallinnalla on merkitystä syöpien, myös rintasyövän, ehkäisyn kannalta. Vaihdevuosien aikana kertyvät kilot voivatkin olla haitallisempia kuin oikein valittu hormonikorvaushoito, Mäenpää jatkaa.

70–80-vuotiaat naiset: Vulvakarsinooma

Iäkkäämmillä naisilla esiintyvä ulkosynnytinten syöpä, vulvakarsinooma, on harvinainen, ja vuosittain todetaan vain noin 100 tapausta. Ulkosynnyttimissä oleva syöpä saattaa oireilla haavaumana, kukkakaalimaisena kasvaimena, kutinana, kirvelynä tai kipuna. Kipu voi hankaloittaa jopa istumista tai virtsaamista. Riskitekijöitä ovat HPV ja limakalvoilla näkyvä valkojäkälä, joka oireilee muun muassa vaaleina läiskinä ja lopulta limakalvojen arpeutumisena.

– Oman kehon tunteminen ja muutosten seuraaminen on tärkeää koko elämän ajan. Jos ulkosynnyttimissä on kipua tai muutoksia limakalvoilla, vaivat kannattaa ehdottomasti käydä tutkituttamassa. Gynekologikäynneille ei ole yläikärajaa, Mäenpää toteaa.

Muistilista jokaiselle naiselle:

Ota lapsellesi HPV-rokotus.

Kiinnitä huomiota terveellisiin elämäntapoihin: riittävästi liikuntaa, laadukas ravinto ja ylipainon välttäminen. Lopeta tupakointi.

Käy säännöllisesti kohdunkaulansyövän seulonnassa (HPV-testi tai PAPA-testi).

Hakeudu hoitoon, jos sinulla esiintyy veristä vuotoa tai epänormaalia valkovuotoa.

Älä kaihda turhaan hormonaalista ehkäisyä, sillä on myös suojaava vaikutus syöpiä vastaan.

Epämääräiset vatsakivut tulee tutkituttaa, jos ne jatkuvat yli kuukauden ajan.



Lisätietoja:

Johanna Mäenpää, gynekologisen onkologian ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Docrates Mehiläinen

Haastattelupyynnöt Mehiläisen viestinnän kautta: Noora Hostikka, +358505666101, noora.hostikka@mehilainen.fi