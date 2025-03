Kainuun ELY-keskus muistutti asumajätevesilietteitä kuljettavia yrityksiä siirtoasiakirjan laatimisesta

”Kainuussa toimii tällä hetkellä kymmenkunta yritystä, jotka kuljettavat sakokaivolietteitä ja umpisäiliöjätevesiä kunnan jätevedenpuhdistamoille niiltä kiinteistöiltä, jotka eivät ole liittyneenä alueelliseen viemäriverkostoon. Tekemämme seurannan perusteella jätelaissa määritellyn siirtoasiakirjan laatimisessa on havaittu puutteita. Olemme lähettäneet tällä viikolla yrityksille kirjeen siirtoasiakirjan laatimisesta ja toimittamisesta rekisteriin”, kertoo Kainuun ELY-keskuksen jätteiden kuljettajien jätehuoltorekisterin valvoja Tatu Turunen.

Turunen mainitsee, että usealla alan toimijalla asia on kuitenkin kunnossa.

Jätelain (646/2011) mukaan näiden asumajätevesien kuljettamisesta on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjaa on edellytetty 1.5.2012 lähtien, ja 1.9.2022 alkaen siirtoasiakirjojen tiedot on pitänyt ilmoittaa SIIRTO-rekisteriin sähköisessä muodossa. SIIRTO-rekisteriä ylläpitää Suomen ympäristökeskus.

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja mm. vaarallisesta jätteestä, saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä sekä pilaantumattomasta maa-aineksesta. Noudettaessa sakokaivolietettä tai umpisäiliöjätevettä kotitaloudesta, on jätteen kuljettajan huolehdittava siirtoasiakirjan laatimisesta.

“Siirtoasiakirjan laatiminen ei ole kotitalouksien vastuulla”, tähdentää Turunen.

Jätelain mukaan siirtoasiakirja on laadittava sähköisenä. Siirtoasiakirja voidaan kuitenkin laatia paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä.

ELY-keskus on jätelain mukainen valvontaviranomainen, joka vastaa jätteiden kuljettajien jätehuoltorekisterin valvonnasta. ELY-keskus valvoo myös kuntien jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupia, jotka vastaanottavat asumajätevesilietteitä.