Jyväskylän yliopisto oli vetovoimainen korkeakoulujen yhteishaussa - psykologia suosituin kohde

Jyväskylän yliopistossa yhteishaussa haettuja aloituspaikkoja syksyllä alkaviin opintoihin on tarjolla runsaat 2 800. Hakukohteita on 100 kuudessa tiedekunnassa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto sijoittui yhteishaussa viidenneksi suosituimmaksi yliopistoksi Helsingin, Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen. Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto tuli kuudenneksi Helsingin, Tampereen, Turun, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen jälkeen.

Suosituimmaksi hakukohteeksi nousi psykologian ohjelma, johon pyrkii ennätykselliset 3 667 hakijaa. Myös toiseksi eniten hakijoita (3 260) kerännyt kauppatieteiden ohjelma ylitti aikaisemmat hakijaennätykset. Muita hakijamäärältään suosituimpia koulutuksia olivat luokanopettajan koulutus (1 485 hakijaa), sosiaalityö (964 hakijaa) ja liikuntapedagogiikka (926 hakijaa).

Kovin kilpailu opiskelupaikasta käydään psykologian hakukohteessa, johon tuli 34 hakemusta aloituspaikkaa kohden, sekä liikunnan yhteiskuntatieteissä (29) ja sosiaalityössä (28). Eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohti keräsi edellisen vuoden tapaan turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelma (16,2).

Ensisijaisesti Jyväskylän yliopistosta opiskelupaikkaa tavoittelevia hakijoita oli yhteishaussa 6 168. Ensisijaisten osuus kaikista hakijoista oli 32 prosenttia. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin haki 16 190 hakijaa, joista ensisijaisia oli 4 119. Maisteriohjelmiin haki 3 373 hakijaa, näistä ensisijaisia 1 965. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneista oli ensikertalaisia 74 prosenttia.

”On hienoa huomata, että monitieteisen yliopistomme hakukohteet ovat säilyttäneet houkuttelevuutensa. Kokonaisuutena hakijamäärän kasvu ei aina ole se tärkein informaatio, mutta tieto siitä, että hakijamäärät kasvoivat meillä enemmän kuin valtakunnallisella tasolla keskimäärin, on hyvä uutinen. Erityisen ilahduttaa on, että aivan jokaisesta tiedekunnasta löytyi hakukohde, jossa hakijamäärä kasvoi yli 20 prosenttia. Kaikkiaan tällaisia hakukohteita oli upeasti 20. Tärkeänä onnistumisena voi pitää myös sitä, että uusi Globaali Eurooppa -maisteriohjelma sai runsaasti hakijoita. Kaikkiaan maisteriohjelmiemme kiinnostavauus on korkealla tasolla, sillä ensisijaisten hakijoiden osuus niissä oli lähes 60 prosenttia”, iloitsee vararehtori Marja-Leena Laakso.

