Lapin hirvikanta pääosin tavoitteen mukainen

Riistaneuvoston keväällä 2024 asettamien tavoitehaarukoiden mukaan Lapin hirvikannan tulisi olla vuosina 2024–2026 välillä 13 639–19 831 hirveä, keskimäärin noin 16 700 hirveä. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan viime metsästyskauden 2024–2025 jälkeinen kanta Lapin alueella oli 17 200 hirveä. Lappi on jaettu yhdeksään hirvitalousalueeseen. Näistä Lounais-Lapin hirvitalousalueella (HTA 8) kanta on tavoitteen yläpuolella ja Enontekiöllä (HTA 3) hieman tavoitteen alapuolella.

Hirvikannan rakenne on Lapissa hyvällä tasolla. Aikuisten eläinten sukupuolijakauma vastaa pääosin tavoitteita: korkeintaan 1,5 naarasta yhtä urosta kohden. Naaraiden osuus on kuitenkin tavoitetasoa suurempi selvimmin Posiolla ja Ranualla. Vasojen osuus talvikannassa jäi Inarissa ja Utsjoella alle tavoitellun 20–30 prosentin. Sen sijaan Lounais-Lapissa (HTA 8) ja Posion ja Ranuan (HTA 9) alueilla vasojen osuus oli hieman tavoitetta suurempi. Hirvikannan vasatuotto on kasvanut Lapissa jo usean vuoden ajan metsästäjien keräämien havaintojen perusteella.

Suomen metsäkeskuksen mukaan vuoden 2024 osalta korvattujen metsävahinkojen suuruus oli 50 701 euroa, josta laatutappiokorvauksia oli 35 881 euroa ja arviointikustannuksia 14 820 euroa. Korvausten perusteena ollut vahinkopinta-ala oli 207 hehtaaria. Arvioitujen yksityismaiden metsävahinkojen pinta-ala on ollut samaa tasoa viimeiset neljä vuotta.

Hirvien aiheuttamia maatalousvahinkoja korvattiin Lapin alueella vuonna 2024 poikkeuksellisen paljon, yhteensä 53 843 euroa, josta 50 000 euroa aiheutui mansikkaviljelmälle.

Tilastokeskuksen mukaan Lapissa tapahtui vuoden 2024 aikana 92 hirvikolaria. Liikennevahinkojen määrä on pysynyt kohtalaisen vakaana viimeiset viisi vuotta.