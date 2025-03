Finanssiala on kehityksen kärjessä generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä työpaikoilla – parhaat käytännöt löytyvät yhdessä tekemällä

Generatiivinen tekoäly on laajasti käytössä rahoitus- ja vakuutusaloilla, ja sen vaikutukset koetaan merkittäviksi eri työtehtävissä. Asia selviää Työterveyslaitoksen (TTL) vuoden 2025 alussa tekemästä kyselytutkimuksesta.

Suurin osa vastaajista arvioi, että generatiivinen tekoäly parantaa lähivuosina erityisesti työn tuottavuutta, laatua ja toiminnan seurantaa.

Generatiivisen tekoälyn käyttöä finanssialalla selvitettiin osana TTL:n Tekoäly asiantuntijatyöpaikoilla -hanketta. Kyselyn toteuttivat yhteistyössä Finanssiala ry, Ammattiliitto Pro ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.

”Generatiivinen tekoäly ja teknologia muokkaavat alan tulevaisuutta. On hienoa, että teemme yhteistyötä ja valmistaudumme tulevaisuuden haasteisiin. On tärkeä varmistaa, että alalla on riittävästi osaamista, kun teknologiat kehittyvät”, toteaa Ammattiliito Pro ry:n johtaja Antti Hakala.

Verkkokyselyyn vastasi 8.1.– 4.2.2025 välisenä aikana yhteensä 261 työntekijää rahoitusalalta (60 prosenttia vastaajista), vakuutusalalta (35 prosenttia vastaajista) ja finanssialan opetusalalta sekä muita (5 prosenttia vastaajista).

Vastaajista 54 prosenttia rahoitusalan ja 67 prosenttia vakuutusalan edustajista arvioi, että oma organisaation seuraaaktiivisesti tekoälyn kehitystä ja hyödyntää sitä jonkin verran.



”Huomionarvioista on, että eri aloja kattavan työsuojelupaneelin yksityisen sektorin edustajilla vastaava luku oli vain 30 prosenttia. Tulos kertoo, että finanssiala on edelläkävijä monissa generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen liittyvissä asioissa”, toteaa TTL:n erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala.

Vertailu vuoden takaiseen osoittaa tekoälyn merkityksen kasvua

Kyselyn tulokset antavat selkeän viestin siitä, että tekoäly muuttaa finanssialalla tehtävää työtä. Yli 60 prosenttia finanssialan työntekijöistä oli sitä mieltä, että tekoäly vaikuttaa erittäin paljon tai melko paljon useisiin eri tehtäviin.

”Listan kärkeen sijoittuvat analytiikkaan ja data-analyysiin, asiakasrajapintaan, riskien hallintaan sekä markkinointiin ja viestintään liittyvät toimenkuvat”, Yli-Kaitala toteaa.

TTL:n kyselyn vastauksia on osin mahdollista verrata myös vuoden 2024 kyselyyn, jossa selvitettiin finanssialan suhtautumista generatiiviseen tekoälyyn. Yksi merkittävä ero vuoden takaiseen on tekoälyn käyttöön liittyvien ohjeistusten yleistyminen organisaatioissa.

Lähes puolet vuoden 2025 vastaajista kertoi, että heidän työpaikallaan on toimenpidesuositukset tekoälyn käytöstä. Viime vuonna vastaava luku vakuutusalalla oli vain 24 prosenttia ja rahoitusalalla 39 prosenttia.

”Vertailu osoittaa, kuinka nopeasti generatiivinen tekoäly on integroitunut osaksi työelämää. Tekoälystä on tullut merkittävä osa finanssialan työympäristöä ja tulevaisuuden työtä”, Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo toteaa.

Ajatusten vaihto ja yhteistyö ensiarvoisen tärkeää

TTL:n kyselyn vastaajat tunnistivat useita hyötyjä, mutta myös monia generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyviä haasteita ja riskejä. Eniten negatiivisia vaikutuksia liitettiin henkilöstön tasa-arvoon ja eettisiin kysymyksiin. Moni vastaaja oli huolissaan siitä, miten tekoälyä käytetään ja valvotaan ja miten ratkaistaan yksityisyyteen sekä tietosuojaan liittyvät ongelmat.

”Erityisesti vakuutusalalla vastauksissa nousi esiin huoli tekoälyn käytön vaikutuksista yksilökeskeisyyteen työssä eli rapauttaako se vuorovaikutusta. Tällaiset näkökulmat korostavat tarvetta kehittää yhteisöllisyyttä tukevia rakenteita generatiivisen tekoälyn rinnalla työpaikoilla”, Yli-Kaitala painottaa.

Vastaajat tunnistivat myös sen, että generatiivisen tekoälyn haasteiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä ja huolellista suunnittelua. Tärkeä kysymys on, miten käyttää generatiivista tekoälyn niin, että siitä saadaan irti sen hyödyt, mutta minimoidaan haitat.

”Meidän on pysyttävä kehityksessä mukana ja keskityttävä tekoälyn hyödyntämiseen ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Tässä ajastusten vaihto ja eri alojen välinen yhteistyö finanssialalla on ensiarvoisen tärkeää. Olemme kaikki samalla viivalla uuden edessä”, Repo painottaa.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin.