Varma kevään merkki – keltaisten Alepa-pyörien pyörät pyörivät jo kymmenettä kautta

HOK-Elanto on hyvän mielen työpaikka – mielenterveyttä edistävä työ palkittiin jälleen 17.3.2025 13:20:24 EET | Tiedote

HOK-Elannolle on myönnetty arvostettu Hyvän mielen työpaikka -tunnustus jo neljättä kertaa peräkkäin. Pitkäjänteinen työ mielenterveyden edistämiseksi näkyy HOK-Elannolla konkreettisina tuloksina: sairauspoissaolot ovat vähentyneet, henkilöstön vaihtuvuus on laskenut ja avoin keskustelukulttuuri on vahvistunut.