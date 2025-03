Oma Häme edistää ICF-mallin mukaista kirjaamista laajalla rintamalla

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on tehty runsaasti kehitystyötä sen eteen, että kansainvälinen ICF-luokitus saataisiin laajasti soteammattilaisten käyttöön. ICF (ICF-luokitus - THL) on kansainvälinen luokitus, jolla avulla sotealan ammattilaiset voivat kuvata yhtenäisellä tavalla asiakkaan toimintakykyä, toimintarajoitteita ja terveyttä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa, että toimintakyvyn tarkasteluun ja tiedon kirjaamiseen käytettäisiin nimenomaan ICF-luokitusta. THL on julkaissut toimintakykytiedon kirjaamisen oppaan, jonka ohjeiden mukaan kirjaamista edistetään myös Oma Hämeessä. Kirjaamista tehdään, jotta toimintakykytieto olisi löydettävissä asiakas- ja potilasteksteistä.

– Toimintakykytiedon yhtenäiselle mallille on kansainvälinen tarve. Yhteisellä toimintakyvyn tarkastelun mallilla voidaan parantaa ymmärrystä asiakkaan tilanteesta sekä tehostaa tiedonkulkua eri ammattilaisten välillä. ICF-malli auttaa muun muassa vähentämään tiedon hukkaamista, sillä toimintakykyä kuvataan yhteisillä rakenteilla, eikä asiakkaan tarvitse toistaa samoja asioita jokaisella käynnillä, kuvailee Oma Hämeen ICF-hankkeesta vastaava projektiasiantuntija Kaisu Nurmikolu.

ICF-malli on käytössä laajasti eri organisaatioissa, kuten THL:ssä, Kelassa, erityisoppilaitoksissa ja työeläkelaitoksessa. ICF-malliin järjestetään Oma Hämeessä runsaasti koulutuksia ja työpajoja.

– Nyt jo yli 300 ammattilaista on koulutettu ICF-malliin Tulsote- (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ohjelma) ja RRP2-hankkeiden aikana ja työpajoja toimintakykytiedon arkityöhön kiinnittämiseksi järjestetään eri yksiköissä. Lisäksi ulkopuolista koulutusta ICF:n perusteista järjestetään eri ammattilaisille. Tämä osoittaa koulutusten laajuuden ja merkityksen ammattilaisten osaamisen kehittämisessä, Nurmikolu jatkaa.

Työkalu avuksi ICF-kirjausten tekemiseen Oma Hämeessä

Oma Hämeen RRP2-hankkeessa on kulkenut rinnakkain kaksi projektia. Toisen tavoitteena on tuoda ICF:ää tutummaksi soteammattilaisille, kun taas toinen kehittää uudenlaista mobiilityökalua helpottamaan ammattilaisten työtä.

Toimintakykymobiili on alun perin Etelä-Karjalan hyvinvointialueella kehitetty kirjaamisen apuväline, jolla voidaan tuottaa ICF:n mukaista tietoa asiakkaiden toimintakyvystä. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on jatkokehittänyt toimivaa työkalua omaan käyttöönsä sopivaksi.

Työkalun tavoitteena on helpottaa soteammattilaisia ICF-mallin käyttöönotossa ja toimintakyvyn kirjausten tekemisessä. Toimintakykymobiili auttaa vahvistamaan soteammattilaisten yhtenäisiä kirjauksia sekä edistää tiedolla johtamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– ICF on iso kokonaisuus ja sen haltuunotto on haastavaa. Siksi haluamme tukea tätä haltuunottoa teknologian keinoin. Meillä on ollut mahdollisuus hyödyntää aikaisempaa, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, jo tehtyä kehitystyötä. Siitä on kehitetty ja paranneltu Oma Hämeen tarpeita vastaava versio ammattilaisten käyttöön, kertoo hankkeen projektiasiantuntija Marjo Kollanen.

Tällä hetkellä Oma Hämeessä uutta työkalua käyttää lähes 150 ammattilaista. Työkalu sisältää valmiit ICF-koodit, jotka helpottavat ammattilaisten työtä ja asiakkaan tilanteen seurantaa. Työkalun kehittäminen ja käyttöönotto etenee Oma Hämeessä vaiheittain.