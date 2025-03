Wuohi Digital vakiinnuttaa asemaansa nopealla kasvulla

Vuonna 2023 perustettu Wuohi Digital on alallaan vielä verrattain uusi tulokas. Kehitystä ja kasvua se ei kuitenkaan ole hidastanut, sillä edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihdon kasvu on tuplaantunut. Odotettavissa on, että kasvu jatkuu ja kysyntään tullaan vastaamaan rekrytoinneilla.